Ten todas tus apps favoritas en tu nuevo HUAWEI

HUAWEI se ha posicionado como una de las favoritas cuando de smartphones se trata, y esto lo ha logrado a través de la calidad, innovación y tecnología que ofrece en sus dispositivos.

La marca obedece de modo constante a las necesidades de sus usuarios, por lo que ha generado su AppGallery, en ella encontrarás una gran cantidad de apps elementales para tu vida cotidiana, entretenimiento y más.

AppGallery de HUAWEI

HUAWEI generó esta plataforma de distribución de aplicaciones oficiales de Android, la cual está disponible en los dispositivos Huawei y Honor. AppGallery es uno de los cuatro elementos de Huawei Mobile Services (HMS) junto con Huawei ID, Huawei Cloud y Huawei Temas.

Diversidad de Apps

HUAWEI preparó esta tienda pensando en ofrecer a sus usuarios las apps más populares, las más utilizadas, las más vendidas, las principales y las que son tendencia.

El menú de aplicaciones se refresca a diario por lo que siempre podrás acceder a las apps más sobresalientes del momento.

AppGallery segura y confiable

Esta cuenta con un mecanismo de detección de cuatro capas para garantizar que las aplicaciones que se muestran en la plataforma sean seguras para descargar y usar: verificación de privacidad, análisis de vulnerabilidades de seguridad, detección de comportamiento malintencionado y comprobación de seguridad manual con nombre real.

Gestor inteligente

Con AppGallery se puedes gestionar de modo óptimo las actualizaciones de aplicaciones, instalaciones de aplicaciones, paquetes de instalación, y liberar espacio. Además, puede configurar que las aplicaciones se actualicen automáticamente cuando esté conectado a una red Wi-Fi.

¿Cómo descargar apps en tu dispositivo HMS usando AppGallery?

Existen 3 métodos básicos para descargar aplicaciones desde AppGallery.

1. Hay apps que ya pueden descargarse directamente de AppGallery, como TikTok o Amazon.

2. Hay apps que tienen APKs de acceso libre y nosotros ofrecemos el link al usuario, un link genuino, seguro y confiable. Aquí hay apps como Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Spotify y varias más.

Para las apps que no pueden instalarse

3. Hay apps que dependen de los Google Mobile Services (no mencionar esto) y por tanto no pueden instalarse en un AG Phone, como Uber o todas las de Google (excepto Maps y Chrome). En estos casos ofrecemos usar la versión web.

Más sobre la AppGallery de HUAWEI

La idea de HUAWEI es siempre ofrecer a sus usuarios lo mejor por lo que en esta plataforma encontrarás:

Servicios de Roaming: Ayuda a los usuarios de HUAWEI a encontrar aplicaciones populares locales de manera inmediata.

Lista de deseos: Haremos todo lo posible para encontrar las aplicaciones que desees.

Regalos: Vales, cupones de descuento, privilegios VIP... Estos servicios exclusivos son sólo para usuarios de HUAWEI.

HUAWEI, siempre contigo

HUAWEI trabaja de modo constante y de la mano de la innovación y la tecnología, para ofrecer quipos y servicios que atiendan las necesidades de sus usuarios.