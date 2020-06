Telescopio espacial James Webb retrasa de nuevo su lanzamiento

La NASA no lanzará el telescopio James Webb al espacio a inicios de 2021 como hasta ahora tenían planificado, y la razón, esta vez, tiene que ver con los retrasos que estaría sufriendo el desarrollo del sucesor del telescopio Hubble debido a la pandemia del covid–19.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la NASA, ha confirmado que la fecha que tenían planteada hasta ahora para la puesta en órbita del nuevo telescopio espacial, marzo de 2021, ha sido pospuesta, y por ahora no han planteado una nueva fecha para el lanzamiento.

“No lanzaremos en marzo, no es posible ahora mismo. Y no es la culpa de nadie ni una mala organización”, aseguró el miembro de la NASA en declaraciones durante una conferencia reciente. Y era de esperarse, el trabajo en el nuevo telescopio espacial se habría visto obstaculizado debido a la pandemia del coronavirus. “Hemos perdido tiempo. No todos han estado disponibles y hemos tenido algunos casos positivos [de contagiados de covid–19]”, comentó Zurbuchen.

De todas formas, en la NASA dicen estar confiados de que podrán realizar el lanzamiento en algún momento de 2021. Y es que la puesta en órbita del telescopio James Webb ha sido pospuesta incontables veces.

Recientemente, en 2017 se retrasó hasta 2019, y en 2018 lo retrasaron dos veces: la primera hasta 2020 y, pocos meses después, fue retrasado de nuevo hasta marzo de 2021, fecha que se mantenía hasta ahora, indica Gizmodo.

Tendremos que esperar más tiempo para ver al Webb ser puesto en órbita y por fin comenzar a jubilar al fiel telescopio Hubble, más de tres décadas después de que entrara en servicio.