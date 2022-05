Telegram prepara versión Premium

De acuerdo con La República, Telegram está entre las opciones más populares de mensajería instántanea además de WhatsApp. Telegram, a diferencia de su competencia, tiene herramientas con las que otras apps no cuentan.

Recientemente, con la finalidad de tener un servicio más completo y exclusivo para sus usuarios, la compañía dio a conocer que traerá actualizaciones en los primeros días de mayo. De igual manera, tiene planes de incluir soluciones reales de monetización, que vendrán en una versión Premium ya puesta en marcha.

La comunidad Beta de Telegram ha detectado en la versión beta 8.7.2 de la app en Android e iOS un servicio de suscripción llamado Telegram Premium. Este permitirá acceder a stickers nuevos y reacciones para los usuarios que estén suscritos, quienes tendrán en sus perfiles un ícono de estrella.

Es necesario resaltar que cuando a un usuario que no esté suscrito a Telegram Premium le llegue una pegatina o una reacción reservada para los usuarios de esta versión, no podrá verla, pues se le pedirá que se suscriba por medio de una ventana emergente. Hasta este momento, todavía no se sabe totalmente qué ofrecerá Telegram Premium. El costo para que los usuarios puedan tener estas funciones nuevas también se desconoce.

Con información de La República.