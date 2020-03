Técnicas para desinfectar tu celular para prevenir el coronavirus

La principal recomendación es lavarse las manos frecuentemente, pero no debemos olvidar que el celular lo llevamos todo el tiempo y con el que nuestras manos y cara están en contacto de forma casi permanente: las enfermedades pueden estar ahí.

Si bien se demostró que el coronavirus es capaz de subsistir dos o tres días en superficies de plástico y acero, por lo que es muy recomendable limpiar regularmente dispositivos electrónicos que tocamos todos los días, como el celular, los teclados y las computadoras.

Recomendaciones

-Apagar el teléfono

-Desconectar todos los cables

-El celular tampoco debe estar cargándose cuando se limpie

-No rociar sustancias desinfectantes directamente al teléfono

-No sumergir en ningún líquido de limpieza

-No usar rociadores de aire comprimido y materiales abrasivos

-Usa paños de limpieza comerciales o toallas desinfectante con 70% de alcohol - -No usar sustancias de limpieza en teléfonos,en todo caso se haga "suavemente".