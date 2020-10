Te decimos cuándo empiezan los descuentos de Amazon Prime Day 2020

El 13 de octubre comenzará la sexta edición del Amazon Prime Day. Los usuarios de la plataforma podrán disponer de ofertas en la mayoría de los productos del catálogo durante 48 horas.

Este festival para clientes Prime tendrá lugar en España, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino Unido, Singapur y, se estrenan este año, Turquía y Brasil.

A través de sus redes sociales, Amazon México invita a todo el público a no perderse ninguna oferta desde su App, activando las notificaciones, indica 24 Horas.

¿Cuándo y a qué hora?

Las ofertas comenzarán a las 00:01 horas del 13 de octubre y terminarán a las 23:59 horas del 14 de octubre.

Durante ese periodo de tiempo aparecerán cientos de productos ofertados por Amazon.

¿Qué ofertas hay?

Las ofertas de Amazon Prime Day se clasifican en tres tipos:

1. Ofertas del día. Son aquellas que pueden durar 24h o 48h. El descuento será superior al 30% y, en su mayoría, los artículos en los que se apliquen las ofertas pertenecerán a grandes marcas.

2. Ofertas flash. Duran un tiempo determinado que, como máximo, alcanzará las 12 horas. El descuento será igual o superior al 20%.

3. Ofertas flash destacadas. Son la novedad de este año. Durarán como máximo 2 horas y alcanzarán, como mínimo, un 40% de descuento.

¿Qué descuentos habrá en Amazon Prime Day?

Todos los productos que estén a la venta en la plataforma tendrán algún tipo de descuento. Algunos descuentos ya comenzaron y van desde el 20 al 40% de descuento.

Aparatos electrónicos

Alimentos

Celulares

Casa

Cocina

Deporte

Juguetes

Moda

Videojuegos

¿Puedo participar en Amazon Prime Day sin cuenta?

No. Pero para aquellas personas que quieran participar en estas ofertas deberán contar obligatoriamente con una cuenta de Amazon, en caso de no tener se puede acceder al período de prueba de 30 días, aunque deberás registrar una tarjeta y si no se da de baja a tiempo se realizará un cargo automático de 99 pesos mensuales.