Suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán obtener dos meses de anime gratuito

Buenas noticias para todos los jugadores de Xbox y PC con Windows, ya que contaran con muchos beneficios por el precio de su suscripción, que no sólo se limita a un repertorio de juegos, por lo que a partir del 25 septiembre, los suscriptores de este servicio pueden obtener una suscripción gratuita de dos meses a Funimation Premium Plus.

Con Funimation Premium Plus, los fanáticos del anime ahora tienen acceso a toda la biblioteca de streaming de Funimation, incluidos programas doblados en inglés y de transmisión simultánea.

Actualmente, el servicio ofrece series como Naruto, Black Clover y My Hero Academia, que los miembros Premium Plus pueden transmitir sin anuncios. La oferta de Game Pass Ultimate incluye una suscripción Premium Plus gratuita de 60 días, pero solo está disponible para los nuevos suscriptores de Funimation.

La oferta gratuita se ofrece a través de Game Pass Ultimate Perks, que da a los jugadores bonificaciones, además de los juegos que ya están recibiendo del programa. Los beneficios que también incluyen promociones como algunos meses de Discord Nitro gratis, así como DLC gratis o armaduras y cosméticos especiales. Desafortunadamente, este beneficio solo se puede canjear desde una consola Xbox One o la aplicación móvil Xbox en Estados Unidos, publica Bitme.

La oferta de Funimation no está disponible en la aplicación para PC, aunque generalmente pueden obtener los beneficios de Game Pass Ultimate a través de la aplicación oficial de Windows 10 Xbox. La promoción está disponible del 25 de septiembre al 24 de octubre.