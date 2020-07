Sufre Nintendo nuevas filtraciones de Super Mario 64; revelan secretos de juegos clásicos

A través de redes sociales, usuarios han compartido supuestos archivos filtrados que revelan los secretos de Nintendo respecto a Super Mario 64 y más juegos.

Los reportes señalan que no es la primera vez que un grupo de cibernautas se infiltra y obtiene la información para compartirla por Internet.

En los archivos se encontró referencias a Luigi como personaje presente en Super Mario 64, algo que han conseguido verificar posteriormente encontrando el modelo y reconstruyéndolo dentro del propio juego.

Después de 24 años, se confirmó que Luigi sí está en el código de Super Mario 64 y en cuanto se tuvo acceso a los datos, fans procedieron a reconstruir al personaje, de forma que consta que sí existe en el juego, pero por alguna razón se eliminó.

Dylan Cuthbert, el programador de Star Fox, escribió haber estado sorprendido por lo que habían hecho los hackers.

“¡¿De dónde demonios los hackers obtuvieron todos estos datos oscuros????!!”, escribió.

The Legend of Zelda, revelaron elementos que quedaron fuera de la versión final de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Algo que llamó la atención fue el hallazgo de diseños de Link que no corresponden con una entrega conocida, por lo que se han tomado como prueba de que Nintendo trabajó en un remake de Zelda II: The Adventure of Link para el Satella View.

Nintendo no ha expresado argumento respecto a lo que miembros de la comunidad de hackers lograron, indica 24 Horas.

Usuarios han argumentado que la filtración es legítima, debido al volumen de información y ha resultado funcional en el hardware, agregaron que nadie podría recrear el código desde el inicio.