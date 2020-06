Story of Seasons: Friends of Mineral Town llegará para PC en julio

XSEED Games anunció en el evento en línea PC Gaming Show 2020 el sábado que lanzará el juego Marvelous ' Story of Seasons: Friends of Mineral Town ( Bokujō Monogatari: Saikai no Mineral Town ) para PC el 14 de julio, simultáneamente con su lanzamiento para Nintendo Cambiar en América del Norte.

El juego será el primero de la serie principal de Story of Seasons en lanzarse para Switch y PC. La versión para PC tendrá ocho opciones de idioma, resolución de hasta 4K, varias opciones de gráficos y controles de teclado y mouse.

El juego está disponible para pre-pedido ahora, y las personas que pre-ordenen la versión física de la tienda de juegos XSEED recibirán un peluche de bolsillo "Strawberry Hanako" inspirado en la Strawberry Cow en el juego. Los pedidos anticipados para la versión digital incluirán un DLC de disfraces de vaca, que también estará disponible para comprar por separado después del lanzamiento del juego.

El juego es un remake completo de los juegos de Game Boy Advance de Harvest Moon: Friends of Mineral Town y Harvest Moon: More Friends of Mineral Town . Marvelous Europe lanzará el juego física y digitalmente el 10 de julio en Europa y Australia. El juego se lanzó en Japón el 17 de octubre para Switch.

Natsume publicó la mayoría de los juegos anteriores en la franquicia bajo el título general de Harvest Moon en América del Norte. Sin embargo, puesto que los juegos XSEED - Marvelous AQL 's propia subsidiarios - publicado el Bokujo Monogatari: Tsunagaru Shin Tenchi juego en América del Norte en marzo de 2015, no puede utilizar Natsume ' s Harvest Moon título.

Bandai Namco Entertainment lanzó el juego cruzado Doraemon: Story of Seasons ( Doraemon: Nobita no Bokujō Monogatari )para Switch y PC a través de Steam en Occidente el 11 de octubre. El juego se lanzó en Japón para Switch en junio pasado. Una versión de PlayStation 4 se estrenará en Japón el 30 de julio y en América el 4 de septiembre.