Starlink ahora podrá usarse en los smartphones, solucionarán el problema de las "zonas muertas"

Starlink, en alianza con T-Mobile, contempla llevar sus servicios de conectividad directamente a teléfonos inteligentes, sin ningún otro dispositivo que medie la señal. Esto quiere decir que nuestros smartphones podrían conectarse de manera directa a la red de satélites de Elon Musk.

Esto fue anunciado en una transmisión, revelando además que este proyecto se llama Coverage Above and Beyond, o Cobertura Encima y más Allá. "Creo que esto es un cambio de paradigma masivo", dijo Musk. "En pocas palabras, no habrá más zonas muertas".

El presidente de T-Mobile, Mike Sivert, habló un poco más sobre idea. Menciona que hasta ahora, sigue existiendo una gran cantidad de territorio sin cobertura, solo en Estados Unidos hay más de un millón de kilómetros cuadrados sin conexión, indica Xataka.

El panorama actual presenta muchas zonas muertas: regiones remotas lejos de las torres de telefonía celular donde los usuarios de teléfonos inteligentes no pueden obtener una señal.

Una misión para el nuevo Starlink

El plan es que, con el lanzamiento del segundo modelo de Starlink, se pueda obtener una cobertura total. La segunda versión de Starlink será lanzada en el próximo año y cada modelo tendrá siete metros de largo pesando 1130 kilogramos. Los modelos actuales solo llegan a pesar 300 kilos.

Este nuevo modelo deberá tener una antena de 5 metros que, aparentemente, serían las antenas de matriz más avanzadas del mundo.

Las antenas tienen que ser muy avanzadas, porque deben captar una señal muy silenciosa de tu teléfono celular. Esa señal tiene que viajar 800 km y después ser capturada por un satélite que viaja a 27 350 km por hora. El satélite por su parte tiene que compensar el efecto Doppler de moverse tan rápido. Así que este es realmente un desafío técnico complicado.

Finalmente, Coverage Above and Beyond no busca ser la principal en el mundo. Su objetivo es lograr cobertura en las zonas muertas como en aquel millón de kilómetros cuadrados de Estados Unidos, y así dar un servicio básico que no desconecte a quien pase por allí.