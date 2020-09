Star Wars: Squadrons confirma su lanzamiento el 2 de octubre

A través de su cuenta de Twitter, el director creativo del estudio EA Motive, Ian Frazier, comunicó que el Star Wars: Squadrons no sufrirá ningún tipo de retraso y llegará a tiempo para su lanzamiento, el cual tiene como fecha el próximo 2 de octubre. El título, que se lanzará para PlayStation 4, Xbox One y PC, buscará estar a la altura de la franquicia, y ofrecer una gran experiencia que girará en torno a las naves de la saga.

En un año donde los retrasos fueron moneda corriente en la industria de los videojuegos debido a la pandemia que acechó al mundo, siempre es bien recibida la confirmación de un lanzamiento. Es por esto que desde EA Motive se celebra que Squadrons haya llegado a la última fase antes de su debut en el mercado.

Este videojuego, que estará basado en las batallas espaciales entre naves y pilotos que se encuentran el universo creado por George Lucas, llegará al mercado a precio reducido, el cual rondará los 40 dólares. Quienes cuenten con una membresía del servicio EA Play podrán acceder al título 10 horas antes de su lanzamiento y, a su vez, obtener un descuento.

Se trata de un título multijugador 5v5 basado en partidos de naves espaciales. Como se observó en los trailers, más allá de las famosas TIE y los X-Wing, se ven varias otras bien conocidas por los fanáticos de la franquicia, como el A-Wing, Y-Wing, TIE Reaper y TIE Bomber. El juego será en primera persona, ubicado en el final de la Guerra Civil Galáctica. El videojuego traerá consigo además el nacimiento de la Nueva República después de los eventos de Star Wars: El Retorno del Jedi.

Star Wars: Squadrons también contará con una historia para un jugador que da vida a los eventos posteriores a la Batalla de Endor cuando la Alianza Rebelde ha destruido con éxito la Estrella de la Muerte II. A través de la trama, los jugadores aprenderán lo que significa ser un piloto mientras luchan desde las perspectivas alternativas de dos pilotos personalizables, uno que sirve en el heroico grupo Vanguard de la Nueva República, a su vez que el otro lucha en el temible Escuadrón Titán del Imperio Galáctico.

A su vez, una de las grandes que presentará es que habilitará el cross-play. Es decir, se podrá jugar en modo multijugador cruzado entre usuarios de diferentes plataformas, algo que seguramente servirá para impulsar el potencial del título en el mercado, indica Infobae.

No obstante, Squadrons no será el primer vidoejuego de la franquicia centrado plenamente en las naves. Años atrás hicieron su aparición en el mercado títulos como Star Wars: Rogue Squadron, Star Wars: Episode I – Battle for Naboo, Star Wars Trilogy Arcade y Star Wars: TIE Fighter. Todos estos en distintas épocas y contextos dentro del mundo del gaming, pero con la misma intención, plasmar una de las experiencias más frenéticas de este exitoso universo.

El título estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Origin PC, Steam, Epic Games Store y en versiones VR de PS4 y PC con soporte de juego cruzado. Habrá que esperar un poco más para ver si es lanzado en el mercado de la próxima generación de consolas, el cual dará su inicio con la llegada de Xbox Series X/S el 13 de noviembre.