Star Wars Jedi: Survivor es el juego con más ventas en abril en EU

A pesar de la polémica que rodeo su lanzamiento por errores y bugs, Star Wars Jedi: Survivor cumplió con su fin de ser uno de los títulos más exitosos del año. La propuesta de Respawn y la atracción que genera la franquicia de Disney resultaron, de nuevo, en una combinación atractiva para el mercado y ahora que los resultados han llegado el triunfo se está confirmando.

La firma de análisis Circana reveló el reporte de videojuegos más vendidos en Estados Unidos durante abril de 2023 y 2 delos estrenos del mes reclamaron la cima. Para dar inicio, Star Wars Jedi: Survivor solo necesitó preventas y unos días de abril para transformarse en el juego más vendido del mes, además de que su debut fue tan bueno que rápidamente se ubicó como el cuarto juego más vendido en lo que va del año, indica Level Up.

Del mismo modo, la espera por Dead Island 2 valió la pena pues este título de Dambuster Studios y Deep Silver tuvo un gran recibimiento que lo ubicó en el segundo puesto del mes y en el sexto en lo que va del año. Hablando de zombies, Resident Evil 4 Remake se movió del primer lugar y quedó en el cuarto puesto, pero Capcom encontró un hit en Mega Man Battle Network Legacy Collection que se localizó en el lugar número 8.

Con respecto a los videojuegos más vendidos en lo que va de 2023, Hogwarts Legacy se mantiene como el título más vendido del año, le sigue Call of Duty: Modern Warfare 2 y Resident Evil 4 Remake. La expectativa en este momento se encuentra en lo que pasará con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pues su ritmo de ventas es impactante y podría ubicarse en la cima de estas listas en el próximo reporte.