Square Enix confirma que el Project Athia será un juego de mundo abierto

Luminous Productions, un estudio formado por el equipo de desarrollo de Final Fantasy 15, ha presentado Project Athia, un título de trabajo para su juego debut. Pero el equipo, aún alojado en Square Enix, no está haciendo otro JRPG: este es un juego de acción basado en una historia en un mundo de fantasía magnífico.

Sony presentó el primer avance del juego en el evento de revelación de PS5 el 11 de junio. El video mostró fragmentos de jugabilidad en ciudades en ruinas y cimas de montañas nubladas, y clips de los misteriosos y ardientes enemigos con los que lucharás. También insinuó la historia de la joven mujer en el corazón del juego, sin revelar tanto.

Sin duda, descubriremos más al respecto antes de fines de 2020, pero por ahora, aquí está todo lo que sabemos sobre el Proyecto Athia.

¿Qué es el proyecto Athia?

Es un juego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en un mundo de fantasía lleno de picos nevados, densos bosques y monstruos que respiran fuego. Usted controla a una joven ágil, suponemos que es Athia pero no lo sabemos con certeza, quién está explorando un "mundo que no es el suyo". Espere tanto el combate como las plataformas, y Luminous Productions promete que estará guiado por una historia. La historia estará "llena de belleza y consternación". Hay un gran énfasis en el mundo natural, con muchas pistas con las que jugarás y lucharás contra los elementos a lo largo de tu viaje.

El estudio comenzó su vida en marzo de 2018, cuando Square Enix desvió al personal del equipo de Final Fantasy 15 en un grupo separado después de que se enviara la versión para PC. Luminous, liderado por el programador principal de Final Fantasy 15, Takeshi Aramaki, manejó la edición Stadia de Final Fantasy 15, pero Project Athia es su primer juego independiente.

¿Qué sabemos sobre la fecha de lanzamiento y las plataformas del Proyecto Athia?

Project Athia se lanzará en PS5 y PC. Sony tiene la exclusiva en el frente de la consola, por lo que no llegará ni a Xbox One ni a Nintendo Switch.

No sabemos nada sobre la fecha de lanzamiento. La mayoría de los juegos mostrados en el evento de revelación de PS5 saldrán en 2021, por lo que es lo más temprano que deberíamos esperar.