Square Enix anuncia remake de Nier: Replicant

Con motivo al décimo aniversario de la saga Nier, Square Enix ha confirmado el remake de una versión mejorada de “Nier: Replicant”, título que fue lanzado en 2010 y que solo estuvo disponible en el mercado japones, ahora podrá llegar a todo el mundo.



El proyecto cuenta con la supervisión del productor Yosuke Saito, manteniendo colaboración con el compositor del juego original Keiichi Okabe y su director Yoko Taro.



De acuerdo con las declaraciones de Saito para Famitsu, “Replicant” no es un remake o remasterización, sino más bien una “versión actualizada”.



Este remake está siendo desarrollado por Toylogic, y que conoceremos bajo el nombre de Nier Replicant ver.1.22474487139…, el que llegará para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de Steam, con mejoras visuales y diálogos nuevamente grabados.

La empresa ya confirmo a los actores que darán sus voces a los personajes, siendo estos los siguientes:

Nobuhiko Okamoto como Protagonista (En su fase de niño)

Koji Yusa como Protagonista (En su fase de joven)

Ai Nonaka como Yonah

Hiroki Yasumoto como Shiro no Sho (Grimoire Weiss)

Mai Kadowaki como Emil



La banda sonora es uno de los elementos más llamativos de la saga Nier, en esta ocasión no solo será el soundtrack re-grabado sino que se incluirán nuevas pistas musicales.



De momento no hay una fecha confirmada , pero si se confirma su llegada a PlayStation 4, Xbox One y PC.