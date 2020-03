Spotify ya te permite cambiar la foto de perfil desde sus apps

Spotify está teniendo unas semanas bastante movidas con el anuncio de múltiples novedades para sus apps nativas, sin embargo, la presentada hoy es una que los usuarios llevan esperando por muchos años.

Finalmente permitirán cambiar la foto de perfil desde las aplicaciones para iOS, Android y escritorio. Anteriormente deberías dirigirte a su web para realizar la modificación, pero eso quedó atrás.

Eso sí, la plataforma deja claro que está totalmente prohibido subir imágenes protegidas con derechos de autor. Lo mejor será limitarnos a las fotografías personales para evitar cualquier problema. Para cambiar la foto en dispositivos móviles solo debes colocarte en la pestaña 'Home', presionar el ícono de "Preferencias" (el engrane) y luego "Ver perfil"; dentro encontrarás la opción de "Editar perfil" y "Cambiar foto".

En la app de escritorio el proceso es todavía más sencillo: solo haz clic en tu nombre de usuario, localizado en la parte superior derecha, luego coló el cursor sobre tu foto de perfil y aparecerá la opción "Cambiar".

Es importante mencionar que, en las aplicaciones de iOS y Android, la subida de imágenes estará limitada a los formatos JPEG y PNG de hasta 10 MB. La de escritorio, por sus parte, únicamente acepta JPEG de hasta 4 MB, indica Hipertextual.

Si eres de las personas que prefiere no tener ninguna imagen en su perfil, Spotify no te pondrá obstáculos para eliminarla. No obstante, si tu suscripción está enlazada a una cuenta de Facebook, deberás desvincular ambas plataformas desde el escritorio.

Además de la foto, el servicio también está permitiendo que los usuarios modifiquen el nombre mostrado; esto igualmente se puede realizar en el apartado de "Editar perfil".

¿Quieres compartir tu perfil con otras personas? Dirígete a 'Home' > Preferencias (ícono del engrane) > Pulsa el ícono de los tres puntos verticales > Compartir > Selecciona la manera en que deseas enviarlo (copiar enlace o seleccionar servicios).