Spotify tiene nueva función que crea playlists personalizadas para viajes largos

Si alguna vez has tenido que hacer un largo viaje en coche y no has sabido qué música escuchar, no estás solo. Para todos los que han estado en esa situación, tenemos noticias: Spotify les entiende, y tiene una posible solución.

El gigante del streaming de música ha lanzado una nueva función llamada “Soundtrack your Ride” que te crea una playlist personalizada de música para los viajes largos. ¿Cómo sabe lo que te gusta? En primer lugar, usará lo que sabe sobre la música que ya escuchas en la plataforma. No obstante, también te hará una pequeña encuesta para saber qué quieres escuchar durante el viaje.

Antes de comenzar la encuesta, Spotify te pedirá que introduzcas tu punto inicial y tu destino para poder crearte un mapa de tu recorrido con Google Maps, inndica Gizmodo.

continuación, Spotify te hará cinco preguntas sobre el viaje y tus gustos musicales para crear tu playlist. Quiere saber con quién conduces, el tipo de coche que llevas, el ambiente que te gusta tener en el coche cuando viajas, tu género de música favorito y tu canción favorita de una lista de seis canciones.

De todas las preguntas en la encuesta, la más curiosa es la de la canción favorita, dado que Spotify solo te deja escoger entre “Bohemian Rhapsody” de Queen, “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton, “Ridin’ Solo” de Jason Derulo, “Life is a Highway” de Rascal Flatts, “Body Like a Back Road” o “Sucker” de Jonas Brothers.

Aunque a mí me gustan varias canciones de la lista (admito que mi preferida es “Sucker”), me parece muy limitada a la hora de escoger una canción que te gusta. Además, todavía no hay canciones en la lista en idiomas aparte del inglés, lo cual es importante considerando que Spotify es una aplicación que se usa alrededor del mundo.

Después de responder a las preguntas de su encuesta, Spotify generará una playlist que te durará todo el viaje. También la guardará en tu biblioteca.

La idea de Spotify es buena. Yo he estado en varios coches donde mis amigos se pasan una hora buscando o creando una playlist, o preguntando qué canción queremos escuchar cada dos por tres. No obstante, la nueva función todavía no está disponible en la aplicación de Spotify, de acuerdo con The Verge. Se puede utilizar desde la versión web de Spotify en el móvil, pero no se puede responder a todas las preguntas.

Esto significa, por supuesto, que tendrás que crear tu playlist en tu portátil u ordenador antes de salir de viaje. Aunque no es algo necesariamente “malo”, muchas personas no van a poder usar la función en el momento que más la necesitan: cuando se montan en el coche y se dan cuenta de que no tienen una playlist para seis horas de viaje.

Esperemos que Spotify arregle estos detalles en el futuro próximo. Ya es una buena idea, pero tiene el potencial de ser una función muy útil para los usuarios con algunos pequeños ajustes.