Spotify revela su 'top' de los artistas, álbumes y canciones más populares en 2021

Spotify difundió este miércoles las listas de artistas, álbumes, canciones y 'podcasts' que fueron más populares en esa plataforma de 'streaming' de música en 2021.

El 'top 5' de artistas:

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

El 'top 5' de canciones:

'Drivers license' de Olivia Rodrigo

'Montero (Call Me By Your Name)' de Lil Nas X

'Stay' de The Kid Laroi (con Justin Bieber)

'Good 4 U' de Olivia Rodrigo

'Levitating (feat. DaBaby)' de Dua Lipa

El 'top 5' de álbumes:

'Sour' de Olivia Rodrigo

'Future Nostalgia' de Dua Lipa

'Justice' de Justin Bieber

'=' de Ed Sheeran

'Planet Her' de Doja Cat

El 'top 5' de 'podcasts':

'The Joe Rogan Experience'

'Call Her Daddy'

'Crime Junkie'

'Ted Talks Daily'

'The Daily'