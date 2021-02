Spotify restablece la función para enviar música a través de Google Assistant

Spotify ha restablecido la función que permite enviar música o podcasts a cualquier pantalla o altavoz inteligente de Google usando una cuenta gratuita. La compañía asegura que todo se ha tratado de un error. Además, ha indicado que no tiene planes de eliminar dicha característica, como había trascendido previamente.

En el comunicado recibido por Europa Press, Spotify da tranquilidad a sus usuarios free, pero no brinda detalles sobre el origen técnico del problema que ha permanecido por más de una semana:

"Spotify Free es una parte importante de nuestra experiencia a través de Google Assistant y no hay planes de eliminarlo. Somos conscientes de este problema y nuestros equipos han trabajado juntos en una solución, que ya se ha resuelto"

El problema con Google Assistant

El pasado martes, las cuentas gratuitas de Spotify perdieron la capacidad de enviar contenido a dispositivos externos compatibles con Google Asisstant como altavoces inteligentes, televisores y pantallas. En un primer momento se atribuyó esta limitación a una función que quedaría disponible únicamente para cuentas premium.

Spotify no se había manifestado al respecto, hasta hoy. De hecho, las páginas de ayuda del servicio de música y de Google Assistant no hacía mención alguna a cambios en las funciones gratuitas. No obstante, el comunicado oficial no ha tardado en llegar para aclarar que todo se ha tratado de un error y no de un movimiento para que los usuarios se pasen a premium, indica Hipertextual.

Ahora, todo parece estar volviendo a la normalidad. Según recoge 9to5Google, la aplicación de Android ha vuelto a ser completamente funcional con Google Assistant, mientras que la de iOS aún tiene algunos inconvenientes para reproducir contenido, aunque esto no debería tardar en solucionarse.

Spotify HiFi podría llegar este año

Recientemente, Spotify también anunció una nueva modalidad para competir con Tidal Hi-Fi y Amazon Music HD. Se trata de una suscripción para reproducir música en alta calidad, algo ideal para los amantes de la música. Si bien la firma no ha revelado la fecha de lanzamiento, todo parece indicar que esta función para amantes de la música llegará a finales de 2021.