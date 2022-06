Spotify lanza una nueva función llamada "Supergrouper"

Spotify acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva función llamada "Supergrouper" que te permitirá crear una lista de reproducción personalizada con tus artistas preferidos.

Según la información compartida por Spotify en su blog oficial, esta nueva función te permitirá añadir hasta 5 de tus artistas favoritos y hacer combinaciones musicales creativas para compartir con tus amigos a través de las redes sociales, indica Unocero.

"Las posibilidades son infinitas para estas asociaciones creativas, y los fans tienen muchas agrupaciones de ensueño propias", menciona Spotify.

Para usar "Supergrouper" solamente tendrás que dirigirte a la página de inicio de Spotify desde tu celular y seleccionar la cantidad de artistas que quieres incluir en el grupo. Spotify te dejará añadir de 3 a 5 artistas distintos.

Una vez que hayas seleccionado la cantidad de artistas que quieres agregar, deberás seleccionar a los artistas que deseas incluir a la banda.

Incluso podrás seleccionar los roles que van a jugar. Spotify afirma que podrás elegir entre "The Lead", "The Lyricist" o "The Hypeman".

Por otra parte, Spotify también podrá hacer una selección aleatoria de esos artistas basándose en tus hábitos de escucha.

Luego deberás escoger un nombre para tu grupo y de esta forma personalizarás tu selección.

Tendrás una lista de reproducción personalizada que podrás compartir en tus redes sociales.

Con información de Unocero.