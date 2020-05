Spotify elimina el límite de canciones que podemos añadir en nuestra biblioteca

El servicio de Spotify es uno de los más populares hoy en día, con millones de usuarios alrededor del mundo. La plataforma ofrece un servicio de música gratis o una suscripción de pago que elimina todos los anuncios, de este modo podrás apoyar a tus artistas favoritos escuchando su música de manera legal.

Sin embargo, los usuarios se habían estado quejando de un pequeño detalle sobre el servicio, y es que solo podían almacenar un determinado número de canciones, y una vez alcanzado el límite, era necesario eliminar música de la biblioteca digital para poder guardar nuevos temas musicales.

Esta característica fue actualizada el día de ayer, ya que Spotify anunció que podremos almacenar canciones ilimitadas en nuestra biblioteca dentro de poco tiempo.

Para ser justos no es que el límite de 10.000 canciones fuese poco, pero para todos aquellos que llevamos más de una década almacenando música, se trataba de un límite bastante molesto. Esta nueva opción se irá implementando en nuestras cuentas de forma gradual, por lo que no te extrañes si ves que aún no tienes la barra libre de almacenamiento activada.

Eso sí, la compañía ha anunciado que mantendrá una limitación todavía: solo podremos tener 10.000 canciones descargadas de forma offline, por mucho que el almacenamiento de nuestro dispositivo de para más.