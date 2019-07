Spotify añade biblioteca musical de Disney

Spotify Technology SA dijo el miércoles que destinará un lugar importante de su aplicación de transmisión de música a la extensa biblioteca musical de Walt Disney Co con canciones como "Let It Go" y "A Whole New World".

El Disney Hub, como las compañías están llamando a la nueva función, presenta las bandas sonoras de las películas animadas de Disney, de filmes de Marvel, "Star Wars" y otras propiedades de Disney en un solo lugar.

El catálogo de Disney ya tiene una fuerte presencia en Spotify, donde los seguidores pasaron más de 2 millones de minutos combinados en lo que va de 2019 reproduciendo bandas sonoras, musicales y otros. El tema más difundido de Disney en Spotify es "Let It Go" de la película "Frozen", seguida por "How Far I'll Go" y "You're Welcome", del filme "Moana".

Los suscriptores de Spotify en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda tendrán acceso a cientos de canciones de Disney.

Las compañías no respondieron a preguntas sobre los detalles financieros detrás del acuerdo.

Spotify, el principal jugador en suscripciones de transmisión de música, ha enfrentado los altos costos de la licencia de música de los sellos discográficos tradicionales y se está expandiendo a otras áreas de audio que podrían resultar más rentables.

La compañía dijo que este centro desplegará contenido adicional, pero no especificó si habrá videos disponibles.

Spotify también está aumentando las ofertas de podcast como una forma de expandirse.

El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, es miembro de la junta directiva del rival de Spotify, Apple Inc, que está tratando de dejar el segundo lugar en la transmisión de música.

Con información de Economía Hoy.