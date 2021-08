SpaceX lanzará satélite para publicidad en el espacio

SpaceX se ha asociado con Geometric Energy Corporation, una empresa de Canadá dedicada a la investigación y desarrollo, para poner en órbita esencialmente una valla publicitaria digital, según un informe de Business Insider.

El cofundador y CEO de GEC, Samuel Reid, dijo que la compañía está desarrollando un satélite CubeSat equipado con un palo de selfies y una pantalla de baja resolución en un lado para mostrar anuncios, logos y pixel art.

El CubeSat aprovechará un vuelo del cohete Falcon 9 de SpaceX que lo dejará en órbita. Una vez allí, el selfie stick capturará imágenes de la pantalla de visualización y las transmitirá en vivo mediante YouTube o Twitch. Según Reid, el CubeSat está programado para su lanzamiento a principios de 2022, indica Gizmodo.

Una vez que esté en funcionamiento, podrás comprar tokens para controlar píxeles en la pantalla, determinar cómo se ven esos píxeles y establecer cuánto tiempo se ejecutará el anuncio. Hay cinco tokens en total: Beta para la coordenada X, Rhoe para la coordenada Y, Gamma para el brillo, Kappa para el color y XI para la cantidad de tiempo.

Corporaciones, artistas y cualquier otra persona interesada pueda comprar tokens usando criptomonedas, y GEC espera poder soportar los pagos en Dogecoin en el futuro. Porque no hay un uso más apropiado para una criptomoneda basada en un meme que comprar anuncios espaciales.

“Estoy tratando de lograr algo que pueda democratizar el acceso al espacio y permitir la participación descentralizada”, dijo Reid a Business Insider. “Espero que la gente no desperdicie dinero en algo inapropiado, insultante u ofensivo”.

A ver, estamos hablando de la gente de Internet. Lo doy unas 24 horas antes de que alguien se gaste un buen dinero solo para mandar una fotopolla a la órbita de la Tierra.

Hablando de dinero, Reid dijo a Business Insider que no podía revelar cuánto costará cada token CubeSat. Pero dada la cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero gastado solo para poner la valla publicitaria en primer lugar, es seguro asumir que no será barato. SpaceX y GEC no contestaron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Gizmodo sobre el asunto.