Sony identifica a la persona responsable de filtrar The Last of Us II

El 27 de abril se filtró casi una hora de gameplay de The Last of Us Part II a lo largo y ancho de internet.

Las comunidades de juego ahora están discutiendo y diseccionando vídeos de juegos filtrados, escenas y menús de desarrolladores; Un hilo detallado que recopila las fugas se puede encontrar en Resetera.

La filtración se produce solo semanas después de que se revelara que The Last of Us Part 2 se retrasaría indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19.

Ni el editor Sony ni el desarrollador Naughty Dog han comentado las filtraciones hasta ahora, pero se rumorea que es el resultado de un empleado descontento de Naughty Dog.

Naughty Dog se encontró en la mira recientemente después de que una investigación realizada por Kotaku reveló que la crisis seguía siendo un problema sustancial en el estudio.

No es la primera vez que Naughty Dog se enfrenta a una controversia sobre sus condiciones de trabajo, y la ex directora de Uncharted, Amy Hennig, ha hablado sobre el tema anteriormente .

Sony confirmó a que identificó a los principales responsables de las filtraciones a principios de esta semana, diciendo que no estaban afiliados a Sony Interactive Entertainment o Naughty Dog, como se rumoreaba.

El editor declinó hacer más comentarios, diciendo que la información estaba actualmente sujeta a una investigación en curso.