Solucionan errores y peligrosos bloqueos en Minecraft

Una nueva actualización ha comenzado a desplegarse para el videojuego de Mojang. Minecraft Dungeons disponible en Xbox One, Windows 10, Nintendo Switch y PlayStation 4.

Esta última actualización lleva el juego a la versión 1.2.0.0 y se centra principalmente en torno a la corrección de todos los errores que habían sido descubiertos por los jugadores y desarrolladores desde el lanzamiento.

Correcciones para todas las plataformas

Se han corregido varios bloqueos que podían producirse durante el juego

Solventado un bloqueo que podía producirse al iniciar una sesión de juego

Enmendado un bloqueo que podía producirse al usar cañas de pescar

Corregido varios bloqueos relacionados con la recogida de alimentos

Arreglado un bloqueo que podía ocurrir al alejarse de turbas encantadas

Localizado un bloqueo que podía producirse al unirse a un juego

Solucionado el bloqueo de los jugadores si el anfitrión pasaba al campamento mientras que cuando los jugadores estaban casi terminados de cargarEliminado el problema de la pantalla de carga infinita al realizar la transición entre niveles mientras los jugadores cargan en modo cooperativo en líneaAjustado el aspecto del Cabo de Héroes (MCD-1813)Se ha añadido el número de versión a la pantalla Configuración

Reparada una pendiente en Pasta de calabaza que podía matar a los jugadores simplemente entrando en ella (MCD-62)Ya no es posible salir de Creepy Crypt sin recoger el tomo (MCD-1356)Arreglado el menú de ajustes que no se podía abrir más de una vez desde el menú principalRemediado el encantamiento de regalo sorpresa que no dejase caer ningún objetoLos jugadores ya no se quedaran atascados en la barandilla en Highblock Halls al entrar desde el pozo durante la cooperativa localLos grupos mafiosos encantados ahora tienen la oportunidad de soltar recompensas cuando son derrotadosMientras se inclina el stick izquierdo del gamepad, presionar el botón A ahora resulta en atacar a una turba en lugar de recoger un objetoSe han corregido varios problemas que se producía mientras el Jugador 3 se unía a una sesión de juego en una cooperativa localArreglado que los comerciantes no aparecieran correctamente en la cooperativa en líneaLos alimentos generados por los encantamientos y las mesas en Highblock Halls ahora cuentan para el logro «Om Nom Nom»Enmendada la sugerencia del tutorial «Matar al zombi» que perdurase durante demasiado tiempo

Eliminadas varias cadenas de texto que no encajan dentro de los botones en varios idiomasArreglada la música para las estadísticas y la pantalla de recompensa que no se reproduce después de completar una misiónSolventados los efectos de sonido de impacto de flecha que faltanSe han arreglado objetos generados por Reservas de Alimentos y Regalos Sorpresa para no aparecer para todos los jugadores en cooperativo en líneaEnmendada una probabilidad de quedarse atascado en el aire cuando Ghost Cloak se agotóCorregido el error por el cual a los jugadores a veces se envían de vuelta al menú principal al iniciar o completar la misiónEl audio de la jaula de reaparición ya no continúa reproduciéndose después de la destrucciónCorregidos los cofres en algún momento bucle el efecto de sonido de aperturaSe ha arreglado la desconexión de FPS de host bajo durante la transición de campamento/misión

Mejoradas las texturas que faltaban en la pantalla de recompensa en varios casosLos efectos de encantamiento de resplandor ahora son visibles para todos los jugadores en cooperativo en líneaSe han corregido las runas que no se activan correctamente para los clientes en las sesiones multijugador

Grandes mejoras que hacía falta dentro de Minecraft Dungeons. Los de Mojang habían dejado algunos flecos en el juego y esperamos que su funcionamiento ahora esté a la altura, publica microsofters.