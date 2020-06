Sitios de internet para ver obras de teatro

El teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Imagina que se abre el telón y aparece una pantalla donde se representa una obra de teatro. ¿Cómo se titularía? Pues como tú quieras: estos días ver teatro online es una realidad al alcance de todos.

Compañía Nacional de Teatro

Otra gran opción para ver obras de teatro en streaming es la Compañía Nacional de Teatro. Con más de diez años de trayectoria y un montón de puestas en escena, este grupo pone a disposición de todos muchas de sus representaciones en su canal de YouTube. Puedes ver títulos como La vida es sueño, La Celestina, El origen del mundo, entre otras.

Magnífico Entertainment

La oferta de obras de teatro en streaming crece gracias a Magnífico Entertainment. Esta empresa con diez años de trayectoria han cosechado grandes éxitos como La Llamada, Grito, Salomé, entre otras. En su Facebook anunciaron que cada lunes subirán alguna de sus puestas en escena y se mantendrá ahí por una semana.

#TeatroSalvaVidas

El Foro Juana Cata y la compañía Working On a Future no se quedan de brazos cruzado, pues pusieron la iniciativa #TeatroSalvaVidas con obras de teatro en streaming. Consiste en que cada lunes y jueves a las 13:00 se transmita una serie teatralizada que se hace en vivo por las redes sociales de Juana Cata, Working On A Future, Grupo Teatral Arethé.

Igualmente, se invita a los espectadores a ayudar a el foro y la compañía de teatro adquiriendo algunas promociones, talleres, clases pases o kits.

Teatro de la Zarzuela

Pero no solo puedes disfrutar de obras de teatro en streaming hechas en México. El canal de YouTube del Teatro de la Zarzuela (de España) cuenta con varia presentaciones completas de algunas de las obras que aquí se han presentado. Disfruta de títulos como Agua, azucarillos y aguardiente, Tres sombreros de copa, El Caserío, Doña Francisquita, entre otras.

La Teatroteca

Los españoles tienen varias ofertas de obras de teatro en streaming. Pues también puedes acceder al sitio de La Teatroteca, creado por el Centro de Documentación Teatral. Ahí encontrarás alrededor de 1, 500 obras de todo tipo de género y de distintos años, indica Chilango.