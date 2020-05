Sitios de internet legales para ver películas gratis

Cuando deseamos ver una película en casa por lo general tendemos a preguntarnos cómo hacer para “descargarla” y tenerla disponible (en muchos casos aunque no sea legal), pero hay que saber que existen sitios legales para ver películasonline de manera gratuita. En seguida veremos cuáles son los mejores lugares para ello y cómo podemos disfrutar del cine en casa.

Ventajas de los sitios legales para ver películas

Buscar en Internet sobre "cómo descargar películas gratis" nos arrojará resultados alarmantes y esto pueda parecer bueno para los usuarios. Sin embargo existe un problema real y potencial de ser sancionados ya que existen agencias encargadas de investigar estos sitios web y los usuarios que acceden a contenidos protegidos por derechos de autor. Para no meternos en líos es mejor acudir a la variedad de películas que se encuentran para ver online legal y gratuitamente.

Sabemos que en realidad no es común que la policía detenga a una persona por ver Los Piratas del Caribe en una página no oficial, pero un problema que es más común es que esos sitios ilegales intenten acceder a tu información personal o instalen un software sin que te des cuenta y que afecte el rendimiento de tu computadora.

Además, al consumir contenido "pirata" quienes trabajaron en la creación de dicho filme no recibirán ganancia alguna por su labor. Esto lastima sobre todo a empresas independientes que no cuentan con la misma distribución que las grandes productoras de Hollywood. Por eso tampoco es malo gastar un poco para apoyar a la industria del cine, pero claro que no siempre está dentro de nuestra posibilidades el pagar al mes montones de servicios de suscripción y televisión de paga, indica Vix.

Películas gratuitas online

Aunque parezca raro sí existen películas en línea gratuitas o de dominio público, esto porque ya los derechos de autor han caducado o porque sencillamente el dueño ha puesto a disposición del público el material. A continuación te compartimos 12 de estos lugares en línea y servicios de streaming para disfrutar de sus películas de forma legal y segura:

#1 Roku

Roku es un sistema de streaming gratuito, el cual puedes utilizar a través de Roku TV o un reproductor que se conecta a tu televisor. La oferta de Roku es interesante porque en una sola plataforma puedes revisar el contenido de diferentes servicios como Netflix, YouTube, Blim, Prime Video, Crunchyroll y Cinépolis Klic.

En Roku podrás conseguir tanto películas de paga como gratis. Su catálogo libre de pagos cuenta con montones de opciones que están disponibles a cambio de ver comerciales. También desde su servicio puedes solicitar las pruebas gratis de otros sitios que sí cobran, por si te interesa echarles un ojo.

#2 YouTube

Seguro en más de una ocasión te has encontrado con un filme que está completo en YouTube, pero publicado por una cuenta extraña y de dudosa procedencia. El sitio suele recomendarte películas para rentar de acuerdo con tu historial de búsqueda, pero existen joyas ocultas que no te costarán nada.

Creadores independientes y medios de comunicación han decidido publicar sus películas y documentales en YouTube para que personas en cualquier parte del mundo puedan disfrutarlas o informarse de lo que sucede en el mundo. No es tan sencillo encontrarlas porque la página no las tiene organizadas en un menú especial, así que no está de más revisar las redes sociales de los largometrajes para descubrir si es posible encontrarlas aquí.

#3 VUDU

VUDU es un servicio de renta de películas en donde podrás ver los últimos estrenos en alta definición y en 4K. Esta opción se destaca porque llega a ofrecer los filmes incluso antes de que las suban a Netflix o si quiera los vendan en Blu-ray. Sin contratos, pagarás lo que tú decidas. Y lo mejor de todo: también te ofrece títulos gratis.

El hecho de que no debas pagar por ellas no quiere decir que las tengas que ver en calidad calculadora, ya que tienen una resolución de hasta 1080p. Puedes entrar a VUDU en cualquier dispositivo y la única "desventaja" es que los largometrajes vienen con anuncios.

#4 Open Culture

Open Culture es un sitio dedicado a distribución de contenido educativo gratis. Como tal, esta página de Internet no posee películas en su plataforma, pero sí cuenta con una lista en donde te indican en dónde verlas (muchas de ellas están en YouTube, de hecho). Tal vez no tenga una oferta tan grande como la de Netflix, pero sí te dirigirá a más de 1,150 producciones de diversos géneros.

Como la misión de Open Culture es llevar conocimiento hasta la comodidad de tu casa, su sitio también ofrece clases de 46 idiomas diferentes, audiolibros, cursos, libros digitales ¡y todos ellos sin gastarte tu quincena!

#5 Tubi TV

Tan fácil como crear una cuenta, descargar la app y ¡listo! Toda la oferta de Tubi TV es gratuita y puede disfrutarse en cualquier dispositivo. El género que quieras, lo tienen: drama, comedia, clásicos de culto, musicales, horror, infantiles, animación, stand up, documentales, fantasía, producciones indie... También cuenta con series, así que hay muchas horas de entretenimiento sin gasto alguno.

#6 Internet Archive

Páginas como Wikipedia son consideradas como las bibliotecas del mundo digital, siendo esta una de las más conocidas y revisadas. Existen otras como Internet Archive, que se destacan no por sus artículos y datos curiosos, sino por la gran cantidad de contenido multimedia que puede consultarse en su página web. Esto incluye películas, y todas pueden reproducirse sin costo alguno.

Libros, imágenes, audios, videos; todos ellos de productos publicados y que ahora son parte de la historia de la humanidad. Por esta razón los filmes disponibles en el sitio en su mayoría son clásicos del séptimo arte. Con un menú de ¡más de 23,000 títulos! seguro encontrarás algo para amenizar tu tarde.

#7 Anime-Planet

Cuando eres amante del anime, sabes que a veces es complicado encontrar páginas oficiales para echarle un ojo a las producciones japonesas más recientes o populares. Anime-Planet es una página en donde todo, TODO el contenido que podrás reproducir será legal y seguro (sin anuncios molestos y sin tener que revisar todos los links disponibles porque la mitad están rotos).

Lo que hace Anime-Planet es trabajar mano a mano con servicios de paga como Crunchyroll y Hulu. Claro, los filmes y capítulos más recientes siguen requiriendo de una suscripción. Pero hay montones de series, OVAs, especiales y películas que podrás disfrutar completas, sin problemas y sin sacar tu tarjeta de crédito.

#8 Kanopy

Kanopy es un servicio totalmente gratis y para usarlo sólo necesitas contar con una credencial de biblioteca. Este requerimiento puede darte la impresión de que en la plataforma sólo encontrarás videos que te dejarían ver de tarea en la clase de Historia, pero no es así.

El catálogo de Kanopy cuenta con documentales de arte, ciencia, cultura, sociedad, salud y bienestar. También posee una amplia cantidad de películas del género que se te ocurra: acción, comedia, drama, horror, ciencia ficción, romance, lo que quieras. Este sitio te permitirá ver hasta 10 filmes al mes sin pagar ni un sólo centavo y sin anuncios. Con ella apoyarás el trabajo independiente y también extranjero. Es una buena oportunidad para conocer producciones de países distintos al tuyo.

#9 Vimeo

Vimeo es como el primo de YouTube, porque también fue creado para que cualquier persona utilizara esta plataforma para subir su propio contenido. Sólo que en lugar de encontrar videos musicales, recetas de cocina y teorías de conspiraciones, Vimeo es el hogar de películas, documentales y cortometrajes.

Aquí no encontrarás títulos que están destrozando la taquilla en los cines del mundo, pero sí hallarás una amplia diversidad de contenidos de todos los géneros y todos los presupuestos, creados por cineastas independientes o que apenas comienzan sus carreras creativas. Quién sabe, a lo mejor y descubres a tu próximo director favorito aquí.

#10 Retrovision Classic Movies

Tan simple como darle clic al enlace de aquí arriba, revisar las categorías y darle play al reproductor. El catálogo de Retrovision Classic Movies no es tan extenso como el de otros miembros de esta lista, pero su interfaz es muy sencilla y las etiquetas te permitirán encontrar lo que buscas en la menor cantidad de enlaces posibles.

Si eres fan de la ciencia ficción, los detectives, las películas de culto y los monstruos gigantes sin efectos de computadora, este lugar pondrá una sonrisa en tu rostro.

#11 Popcornflix

Popcornflix comenzó como un sitio de distribución de proyectos independientes, pero ahora también cuenta con clásicos del cine y filmes con las estrellas más famosas de Hollywood. Sólo necesitas crear una cuenta en el sitio y estarán a tu disposición más de 1,500 películas (y algunas series también).

#12 Film Chest

Como mencionamos al principio del artículo, algunas películas pueden ser distribuidas en muchos lugares diferentes porque están libres de derechos. Esto sucede con las producciones antiguas, que son las que encontrarás en abundancia en Film Chest. Si el cine clásico es lo tuyo, éste será tu cofre del tesoro.

Con más de 3,000 títulos disponibles, Film Chest es una empresa que también se dedica a la restauración de películas. Por esta razón es posible que en su plataforma encuentres los mismos filmes que en otros servicios, pero con una calidad superior.

Pruebas gratuitas

Si deseas obtener lo último en películas, también puedes optar por opciones de pago. Pero si no estás convencido todavía, te proponemos utilizar un truco para ahorrar dinero: siempre está la posibilidad de sacarle el máximo provecho a las pruebas gratuitas de los sitios de streaming, sin ningún compromiso.

Aquí te compartimos algunas de los más populares junto a la cantidad de días que puedes disfrutar de su catálogo sin pagar ni un sólo centavo. También encontrarás otras opciones menos conocidas, pero que también podrían interesarte:

Netflix (30 días)

Amazon Prime Video (30 días)

Hulu (7 días)

HBO NOW (7 días)

Blim (7 días)

Claro Video (30 días)

MUBI (7 días)

Starz (7 días)

Si decides aprovechar las pruebas gratis de estos servicios, no olvides recordar la fecha exacta de cuándo termina la promoción. Por lo general el mismo sitio te avisa antes de intentar cobrar una mensualidad, pero nunca está de más ser precavido. Y quién sabe, a lo mejor y sí te conviertes en un cliente fiel de alguno de ellos.