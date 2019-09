Si eres un hombre promedio no triunfarás en Tinder, revela estudio

CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio decidió cambiar la perspectiva de cómo se mira a Tinder, la app para encontrar pareja, como si se tratara de una economía nacional, teniendo como moneda a los "Me gusta" o likes. De esta forma la "riqueza" de una persona se mide dentro del estudio por el número de "Me gusta" con los que cuenta en su haber.



De acuerdo con el sitio informativo Medium, portal que publicó el estudio socioeconómico de Tinder, los investigadores descubrieron que al igual que sucede en la vida real, dentro de la app de citas la riqueza no es distribuida de manera equitativa. Incluso, desde esta perspectiva el universo de la app es más desigual que el 95.1% de las economías reales en todo el Mundo.



Según el portal los hombres atractivos poseen más riqueza en la economía de Tinder (obtienen más "Me gusta") que los chicos poco atractivos. Este primer dato no es de sorprender, debido a que gran parte del ecosistema de Tinder está basado en la apariencia física de sus usuarios.



Pero hay una pregunta más interesante: ¿Cuál es el grado de esta distribución desigual de la riqueza y cómo se compara esta desigualdad con otras economías? Un primer dato al respecto arroja un poco de Luz. De acuerdo con el estudio las mujeres deslizan a la derecha (equivalente a un "Me gusta") en apenas el 12% de los casos. Sin embargo, esto no significa que los hombres recibirán "Me gusta" del 12% de todas las mujeres. Este solo sería el caso si los "Me gusta" se distribuyeran por igual. Sin embargo, ese 12% disminuye todavía más de acuerdo a las cualidades físicas, tanto de hombres como de mujeres.

El estudio argumenta que el 80% de los hombres "menos atractivos" pelea por el 22% de las mujeres "menos atractivas"; mientras que el 78% de las "mujeres atractivas" se disputa el 20% de los "hombres atractivos". Eso significa que si eres hombre de complexión normal, pero no un modelo de pasarela, es probable que cada que abras la aplicación estés perdiendo tu tiempo ya que según los datos del estudio un hombre "promedio" sólo recibirá un like del 0.87% de las mujeres, es decir, un "Me Gusta" por cada 115 mujeres que hayan visto alguna de sus fotos.

Además, la cifra podría afectar emocionalmente a los hombres que reciben pocos "Me gusta" si lo comparamos con los que él da a las mujeres, ya que por lo general los hombres dan like 6.2 veces más que las mujeres.

Como vemos, para los hombres es muy complicado conseguir riqueza dentro de Tinder, mientras que para las mujeres es algo que prácticamente dado.