¿Será que le devuelven Twitter a Trump?

CIUDAD DE MÉXICO.-La compra de Twitter hecha por el multimillonario Elon Musk por una cantidad de 44 mil millones de dólares. Después de ese suceso surgieron ciertas dudas, entre ellas incluyendo si esta compra beneficiaria al expresidentes estadounidense Donald Trump.

El fundador de Tesla y SpaceX, Musk considerado el hombre más rico del mundo, ha sido un gran critico de Twitter, dando a señalar que no respeta principios de “libertar de expresión”.

Fue después del asalto al Capitolio, esto por simpatizantes de Trump el 8 de enero de 2021, que la red social Twitter decidió eliminar de forma indefinida la cuenta de Trump donde lo acusaron de “incitar a la violencia”. Facebook tomo partido también, aunque después hizo el comentario que revisaría esta decisión en 2023.

"Después de una revisión detallada de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", dijo Twitter al explicar su decisión de suspender la cuenta del entonces mandatario saliente.

Trump se quejó en su momento de que le estaba siendo coartada su libertad de expresión.

Sin referirse específicamente a Trump, Musk ha señalado su desacuerdo "con las prohibiciones permanentes" de las cuentas de Twittter.

"Creo que es muy importante que haya una plaza inclusiva para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido de facto en la plaza pública. Es muy importante que la gente tenga la realidad y la percepción de que pueden hablar libremente, dentro de los límites de la ley", dijo durante una charla TED.

Y este lunes, poco antes de que se anunciara oficialmente que había llegado a un acuerdo para adquirir Twitter, Musk tuiteó: "Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión".

Incluso realizó una encuesta entre sus más de 83.3 millones de seguidores en Twitter. "La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio?", tuiteó. Un 29.6% votó que sí frente a un 70.4% que no—.

Sin embargo, cuestionado por la cadena Fox News poco antes del anuncio de la adquisición, Trump aseguró que no desea volver a Twitter y que planea unirse pronto a Truth Social, la red social alternativa que él impulsó.

"No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth", aseguró. También se mostró esperanzado de que Musk comprara Twitter "porque hará mejoras y es un buen hombre".