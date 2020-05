Secuela de Zelda,Breath of the Wild no aparece en la lista de estrenos de Nintendo de 2020

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue uno de los títulos más aclamados, por esta razón, muchos usuarios se emocionaron cuando en E3 2019 Nintendo anunció que tendrá una secuela. Lamentablemente, parece que los fans tendrán que armarse de paciencia, puesto que parece que podríamos no ver la secuela por un rato más.

Nintendo mostró algunos de los lanzamientos que tiene planeados hasta el 31 de marzo de 2021. Entre ellos se encuentran Xenoblade Chronicles Definitive Edition; Sekai no Asobo Taizen 51; Famicom Tantei Club, así como contenido postlanzamiento para Pokémon Sword & Shield; Animal Crossing: New Horizons y Super Smash Bros. Ultimate, publica levelup.

Como puedes ver, en ninguna parte Nintendo hace referencia a juegos como Bayonetta 3 o Metroid Prime 4, pero eso sorprendió a pocos ya que lo único que hemos visto de estos proyectos es un logotipo. Lo que llamó la atención es que tampoco aparece la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego que muchos esperaban que fuera uno de los lanzamientos para Switch de fin de año.

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la fecha de lanzamiento de los 3 títulos mencionados aparece como TBA o To Be Announced; es decir, que será anunciada más adelante. Así pues, si bien parece que el plan de Nintendo no es lanzarlos este año, aún es posible que algo nos sorprenda.

También es importante tener en cuenta que el mundo está atravesando por una crisis debido a la pandemia por COVID-19. Lo anterior ha afectado severamente la manera en la que varias compañías trabajan, en especial en Japón. Es por esto que Nintendo no descarta que algunos de sus planes futuros tengan que cambiar. Con esto también se entiende por qué no se compromete a dar fechas de juegos que aún están a meses de distancia.