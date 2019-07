Se suman juegos nuevos al PS4

Dentro de pocos días finalizará el mes de julio y eso significa que todos los servicios de suscripción de videojuegos se actualizarán una vez más con nuevos títulos dentro de su catálogo. Uno de estos servicios será PlayStation Now, ahora sabemos que dentro de sus nuevas incorporaciones destacan juegos de Bethesda y Konami.

A través de la página web oficial, la compañía japonesa reveló que 10 nuevos juegos se agregarán al catálogo de PlayStation Now, dentro de cuales destaca la trilogía de ‘Castlevania: Lords of Shadow’, y títulos de Bethesda como ‘Fallout 4‘, ‘DOOM’ y ‘Wolfenstein: The New Order’. De igual forma contaremos con otros títulos como: ”Monster Energy Supercross’, ‘Moto GP 17’, ‘Tekken 7‘ y ‘The Raven: Remastered’.

Todos estos juegos estarán disponibles a partir del próximo 4 de agosto y con estas nuevas adiciones ya contamos con más de 80 juegos dentro del catálogo que incluyen títulos de PS2, PS3 y PS4. Un catálogo tan variado permite que el servicio de PlayStation Now sea uno de los más exitosos dentro de su tipo de streaming por sobre otros de sus más cercanos competidores como lo son Nintendo y Xbox One.

Unos títulos del agrado de los fans

Los usuarios ya comenzaron a reportar a través de las redes sociales que están muy de acuerdo con los nuevos juegos debido a que se trata de clásicos que estaban ausentes dentro del servicio.

PlayStation Now ha ido repuntando en los últimos meses y Sony reveló que el juego más utilizado en dicho mes fue ‘NBA 2K18’ quien también estuvo en el sitial de honor en junio por lo que es uno de los favoritos de los fans en vísperas de NBA 2K19 con Anthony Davies en la portada del mismo.

PlayStation Now gets a heavy-hitting new selection in August: https://t.co/8DIJplGYQI Featuring Fallout 4, Doom, Tekken 7, and more pic.twitter.com/DUNGTdJQ4G — PlayStation (@PlayStation) July 26, 2019

No sabe duda de que Sony se está tomando muy en serio su servicio y no quiere desilusionar a los fans que se han suscrito a PlayStation Now.

Con información de Player One.