Se revelan los juegos gratuitos de PS4 de PlayStation Plus para agosto

PlayStation ha revelado el próximo par de regalos para los suscriptores de PlayStation Plus. Entre ellos se encuentra Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered a partir de mañana, 28 de julio. El 4 de agosto, puedes elegir Fall Guys: Ultimate Knockout, un nuevo juego multijugador en línea. Ambos juegos serán gratuitos hasta el 31 de agosto.

Fall Guys: Ultimate Knockout and Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered are your PS Plus games for August. Full details: https://t.co/YMdv5fdG58 pic.twitter.com/0oAfSfxA7c — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2020

Modern Warfare 2 Campaign Remastered, como su nombre lo indica, es un relanzamiento de la campaña para un jugador del éxito de Infinity Ward 2009. Acaba de lanzarse en marzo y marca la segunda vez en los últimos meses que se agrega un juego Call of Duty al programa PlayStation Plus; Call of Duty: WWII fue gratis en junio. También se agregó al programa antes de que comenzara oficialmente su mes.

Fall Guys: Ultimate Knockout es un nuevo juego multijugador publicado por Devolver Digital que se lanza el 4 de agosto. Aunque tiene un precio de $20 dólares, los suscriptores de PlayStation Plus pueden obtenerlo gratis el día del lanzamiento.

El juego te enfrenta a ti y a otros 59 jugadores entre sí en uno de los juegos de batalla más tontos y alegres hasta ahora. Juegas como pequeñas criaturas divertidas que tienen un equilibrio terrible. Fall Guys es brillante, colorido y lleno de acción caótica. Cada partida presenta una variedad de desafíos y carreras de obstáculos. Algunos de ellos se juegan en solitario, mientras que otros te unen con otros jugadores.

También podrás personalizar tu personaje con un montón de atuendos diferentes.

Todavía tienes hasta el 3 de agosto para obtener el trío de regalos de PS Plus de julio: Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 y Erica.

