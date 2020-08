Se lanzará un documental de PlayStation por su 25 aniversario

Programado para su lanzamiento el 7 de septiembre, Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution es un documental de larga duración que presenta entrevistas con figuras clave de la división de juegos de Sony, pasado y presente.

Mark Cerny, Jim Ryan, Hideo Kojima, Phil Harrison, Kazunori Yamauchi, Fumito Ueda, David Jaffe, Shinji Mikami y más aparecen en la película, que coincidirá con el 25 aniversario de PlayStation en Estados Unidos y el Reino Unido en septiembre.

La película está escrita y dirigida por Anthony y Nicola Caulfield, los escritores y directores del documental financiado por crowdfunding de 2014, De dormitorios a miles de millones y su continuación, De dormitorios a miles de millones: los años de Amiga. La PlayStation Revolution recaudó más de £ 50,000 en 2016.

Rebellion está financiando y distribuyendo la película. Chris Kingsley y Jason Kingsley OBE son productores ejecutivos.

El productor y codirector, Anthony Caulfield, dijo en un comunicado: "Utilizamos Kickstarter para financiar nuestras películas anteriores y recurrimos a él para esta película con la esperanza de producir una película sobresaliente y memorable que no solo celebre la consola Sony PlayStation y qué siguió, pero profundiza en por qué y cómo se creó y por qué fue una revolución para la industria de los videojuegos ".

El compañero productor y codirector Nicola Caulfield agregó: "Tenemos la intención de aprovechar esta oportunidad para hacer de From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution un tributo apropiado a un sistema que impulsó los juegos en tantas salas de estar".

PlayStation Revolution estará disponible a través de los servicios On Demand, DVD y Blu-Ray.

Según el sitio web del distribuidor Rebellion, la película también incluirá segmentos adicionales sobre la creación de Wipeout y Gran Turismo, un comentario del director y más.