EU promulga iniciativa de telesalud de 200 mdd ante coronavirus

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), desarrolló y aprobó un programa de 200 millones de dólares para financiar servicios y dispositivos de telesalud para proveedores médicos, solo una semana después de que se anunciara el financiamiento. De esta forma, tanto hospitales como otros centros de salud podrán solicitar hasta un millón de dólares para cubrir el costo de nuevos dispositivos, servicios y personal. En el paquete de ayuda por coronavirus "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act'' o ley CARES, aprobada por el Congreso, incluye grandes gastos en diversas áreas, desde pagos directos a ciudadanos sin trabajo hasta rescates para aerolíneas y otras grandes empresas.

Entre las diversas partidas de financiación, había 200 millones de dólares destinados a la FCC con la que se le ordenó mejorar y subsidiar los servicios de telesalud en todo el país. La telesalud comprende muchos servicios, desde hacer citas en línea, el uso de dispositivos de monitoreo conectados a Internet, hasta la realización de una visita de atención primaria completa a través de video chat.

Esta última es una opción increíblemente importante para los médicos y enfermeras que no solo necesitan evitar el contacto directo con pacientes potencialmente enfermos si es posible, sino que también necesitan cada minuto libre que tengan disponible, de acuerdo con el portal Tech Crunch. "El costo que esta pandemia está teniendo en nuestro sistema de salud es claro. En la medida en que las soluciones de conectividad puedan proporcionar asistencia inmediata con atención y monitoreo remotos, debemos usarlas. Ya hay evidencia en todo el país de que esto funciona", señaló la comisionada Jessica Rosenworcel, en un comunicado.

Desafortunadamente los sistemas de telesalud no son fáciles de implementar, dado que no solo deben cumplir requisitos de privacidad muy estrictos, sino que también deben ser fáciles de usar para las personas que podrían no usar el chat de video para ningún otro propósito. Reservar espacio, equipo, presupuesto y otros utensilios para las operaciones de telesalud es difícil y lleva mucho tiempo, sobre todo cuando los centros de atención están abrumados y faltos de personal. Incluso los hospitales que brindan algunos servicios de telesalud probablemente encuentren una demanda que supera ampliamente la oferta en este momento.

El programa FCC de 200 millones de dólares, tiene como objetivo mitigar esto de la manera más simple y rápida posible. "Estoy en apuros en estos días para pensar en un mejor caso de uso para la misión de la agencia de promover la conectividad que la telemedicina", dijo el presidente de la FCC, Ajit Pai, en un comunicado.