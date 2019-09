Se filtran los colores del nuevo Google Pixel 4

Según lo visto por Ben Geskin en Twitter, una cuenta de Weibo publicó todos los colores de Google Pixel 4. Solo vemos el panel de vidrio continuo posterior que carece de un tono distintivo, pero es probable que Google se adhiera a los frentes negros para enmascarar mejor todos los sensores superiores. Históricamente, hay tres variantes de color cada año, y el Pixel 3a en mayo fue el último en continuar esa tendencia.

El modelo negro presenta un botón de encendido ligero este año, en lugar de ser completamente oscuro como en generaciones anteriores. El Pixel 4 blanco usa un botón de encendido naranja, con el cuadrado negro de la cámara haciendo un buen contraste.

La revelación de hoy se centra en el Pixel 4 muy naranja que el cartel de Weibo identifica como "Coral", que es un nombre en clave del dispositivo . Este tono es más rosado que rojo. En comparación con la unidad blanca, el botón de encendido parece usar un tono de naranja ligeramente más claro y, probablemente, también de coral.

Google Pixel 4 in Black, White and Orange



(source: https://t.co/69e0PyTOw6) pic.twitter.com/3ShYFQX6Qv — Ben Geskin (@BenGeskin) September 7, 2019

En términos de los nombres de marketing, es más que posible que el color divertido de Google este año sea "Coral". Sin embargo, generalmente hay un descriptor como "Clearly White" o Pixel 3a " Purple-ish ". Pixel 3 y Pixel 3a compartir "Clearly White" y "Just Black", aunque el botón de encendido no negro de este último podría dar como resultado un nuevo nombre este año. Con información de 9to5google.