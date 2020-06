Se filtra la remasterización de Kingdoms of Amalur: Reckoning que llegará en agosto

El día de hoy Microsoft ha filtrado uno de sus futuros lanzamientos en videojuegos, se trata de Kingdoms of Amalur: Reckoning. Esta versión incluirá nuevas características del título y algunas ilustraciones, se tiene programado el lanzamiento para el 18 de agosto.

Descripción del juego

¡El RPG por excelencia está de vuelta! De manos del autor superventas R. A. Salvatore, del creador de Spawn, Todd McFarlane, y del diseñador principal de Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston, llega Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Remasterizado con increíbles gráficos y jugabilidad mejorada, Re-Reckoning ofrece intensos y personalizables combates RPG dentro de un extenso mundo.



Las mentes del autor más vendido del New York Times, RA Salvatore, el creador de Spawn, Todd McFarlane, y el diseñador líder de Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston, se han combinado para crear Kingdoms of Amalur: Reckoning, un nuevo juego de rol ambientado en un mundo que vale la pena salvar. Construye el personaje que siempre has querido y evoluciona continuamente a tu estilo de juego con el revolucionario sistema Destiny. Elige tu camino y lucha a través de un universo creado por maestros con algunos de los combates RPG más intensos, receptivos y personalizables de la historia.

Características clave

Un mundo masivo para explorar, lleno de ficción épica y una rica narración

Descubre los secretos de Amalur en cientos de horas de juego inmersivo, desde la vibrante ciudad de Rathir hasta la vasta región de Dalentarth y las mazmorras sombrías de las cavernas de Brigand Hall.

Rescata a un mundo destrozado por una guerra cruel y controla las claves de la inmortalidad como el primer guerrero en resucitar de las garras de la muerte. Convierta su falta de destino en una ventaja y aproveche el destino como arma.

Explore los niveles profundos de la tradición en un universo lleno de 10,000 años de ficción creada por el autor más vendido del New York Times, RA Salvatore.

Combate de acción intensa

Personaliza tu juego en un sistema de combate dinámico que ofrece algunas de las acciones más intensas y receptivas jamás vistas en un juego de rol.

Integre perfectamente los ataques mágicos y cuerpo a cuerpo a medida que se enfrenta a decenas de enemigos en secuencias de grandes peleas y acaba con asesinatos brutales de Fateshift.

Elige tu destino con clases personalizables

Construye el personaje que siempre has querido con el nuevo y revolucionario sistema Destiny que te permite evolucionar continuamente tu clase de personaje a tu estilo de juego.

Crea y modifica tu héroe con millones de combinaciones de habilidades, habilidades, armas y armaduras.

Cabe mencionar que Kingdoms of Amalur: Reckoning llegó originalmente en la anterior generación de consolas como un título Action-RPG, pero lamentablemente sus responsables en Big Huge Studios y 38 Studios, cierran sus puertas con una fórmula muy interesante que diseñan artistas como: Todd McFarlane (creador de Spawn) o Ken Rolston, principal creativo en The Elder Scrolls IV: Oblivion.

De esta manera, THQ Nordic, quien adquirió la IP en el 2018, se prepara para publicar Kingdoms of Amalur: Reckoning como una revisión actual con gráficos de última generación y jugabilidad refinada por parte de Kaiko Games (Darksiders Warmastered Edition). Sin embargo, de momento, sólo aparece para Xbox One y los fans deben esperar por más noticias al respecto.

Te presentamos el tráiler original de Kingdoms of Amalur: Reckoning: