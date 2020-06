Se confirma la quinta temporada de My Hero Academia

Fanático del anime o no, es probable que hayas oído hablar de My Hero Academia. Y si estás atrapado, no hay duda de que estás esperando ansiosamente más episodios de la popular serie. A partir de ahora, tienes suerte, ya que se confirma que el programa regresará para la temporada 5. Una publicación reciente en la cuenta de Twitter del programa ha confirmado la noticia, después de un avance de créditos posteriores al final de la temporada 4.

"¡Llega la quinta temporada de My Hero Academia! ¡Mi 5ta producción del anime My Hero Academia TV! ¡También se levantan nuevas imágenes!

En "His Start", el pro-héroe Endeavour fue capaz de derrotar por poco a un monstruo "nomu" genéticamente mejorado, mientras que sus fanáticos y compañeros lo miraban impotentes desde el costado, logrando un final dramático y emocional. Pero la historia no se detuvo allí. Después de los créditos, los fanáticos disfrutaron de un avance con el protagonista Midoriya Izuku, también conocida como Deku, que experimentó una pesadilla en su dormitorio. En su sueño, se encontró con una larga lista de personas que los fanáticos de los ojos de águila y los lectores de manga reconocerán como los usuarios anteriores de One For All, Quirk, la mano de Deku.

Una de las personas en el sueño de Deku lo reconoce directamente y le pregunta si es "el noveno" (es decir, la novena persona que usa One For All) antes de que Deku se despierte, jadeando por lo que parece una nueva habilidad manifestada que brilla en su mano. El aguijón se corta allí con una prometedora tarjeta de título que dice "continuará la quinta temporada".

No ha sido publicada ninguna fecha de salida.