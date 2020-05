Samurai Showdown Collection estará gratis la primera semana del 11 al 18 de junio en Epic Games Store

SNK hizo oficial el lanzamiento de Samurai Shodown Collection llegará a Epic Games Store y se podrá canjear en la misma tienda de manera gratuita del 11 al 18 de junio. Este titulo cuenta con todos los juegos de la saga lanzados previamente, exceptuando el reboot estrenado en Xbox One y PlayStation 4 en junio del 2019 que lleva el mismo nombre de la saga y Samurai Shodown V Perfect.

Antes de iniciar la promoción de SNK, Epic Games Store ya cuenta con la promoción de Borderlands: The Handsome Collection y la podrás adquirir a partir de mañana 28 de mayo hasta el 4 de junio y ARK Survival Evolved del 4 al 11 de junio.

La colección incluye Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V Special (2004) y Samurai Shodown V Perfect. Este último no había lanzado previamente.

Ademas de poder canjearse en gratis en Epic Games Store, Samurai Shodown Collection también se podrá adquirir en Steam, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en formato digital por u$s $39.99 o precio regional.

Uno de los elementos más interesantes es el museo dentro del juego, el cual cuenta con una galería con más de 2000 imágenes y documentos, 200 piezas musicales y un multijugador online con varios modos de juego y opciones.