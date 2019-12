Samsung presentaría sus audífonos más avanzados junto al Galaxy S11

Desde hace algún tiempo que Samsung evita anunciar sus teléfonos (sobre todo los de la serie Galaxy) en el Mobile World Congress de Barcelona, prefiriendo celebrar su propio evento para asegurarse de que el centro de atención no se desvíe de su presentación.

Teniendo en cuenta lo anterior, una filtración proveniente del sitio web israelí Girafa, la nueva familia de gama alta de Samsung será presentada al mundo el próximo 11 de febrero en un evento en la ciudad de San Francisco, dos semanas antes de que comience el MWC 2020.

Como ya sabíamos con anterioridad, es de esperar que en el evento se presenten tres nuevos dispositivos, quienes serían los sucesores directos de los Galaxy S10e, S10 y S10+.

Todavía no se sabe si la nueva línea se llamará S11 o S20 -lo cual sería muy confuso-, pero ya te hablamos de eso anteriormente, indica Fayer Wayer.

Los nuevos audífonos inalámbricos del Galaxy S11

Sin embargo, el evento no se centrará únicamente en el S11. Fuentes aseguran que Samsung ya tiene un nuevo modelo de audífonos inalámbricos que ya están en camino y suenan increíble (literalmente): los Galaxy Buds.

La nueva versión de estos auriculares llevaría por nombre Galaxy Buds Plus, los cuales serían más pequeños, con baterías más duraderas y destacarían por contar con cancelación activa de ruido, característica más que esperada por toda la fanaticada de Samsung.

Esta es, por supuesto, una respuesta bastante interesante para los Apple AirPods Pro, alabados por los fanáticos por su poderoso sonido y la cancelación de ruido en un formato muy pequeño.

Aún no tenemos detalles sobre si Samsung mostrará o no nuevos detalles sobre el Galaxy Fold 2 durante esta keynote, no obstante, sería tremendamente interesante ver el estado de desarrollo de este teléfono plegable, en especial después de la pesadilla que fue su versión anterior.