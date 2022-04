Samsung lanzaría Android 13 en One UI 5.0 el mes de julio

Aproximadamente hace dos meses Google dio a conocer las vistas previas para desarrolladores de Android 13; no obstante, Samsung no ha lanzado ninguna versión preliminar basada en la próxima (y esperada) actualización del sistema operativo.

El fabricante surcoreano puede tener otros planes y un nuevo reporte indica que podría ser en los próximos tres o cuatro meses que Samsung haga el lanzamiento de prueba beta abierta de Android 13 y One UI 5.0.

SamMobile dio estos datos citando fuentes no identificadas y afirma que sería en julio próximo cuando Samsung libere la fase de prueba para Android 13 y la actualización de One UI 5.0.

Esto traería a la empresa el tiempo suficiente para afinar el nuevo firmware, que se espera llegue de manera pública a finales de 2022 o principios de 2023.

Puede tner sentido si consideramos que muchos son los dispositivos de Samsung elegibles para adoptar la próxima actualización abierta de Android 13 y One UI 5.0 una vez que se lance la versión beta, indica Unocero.

Los teléfonos más recientes, como la serie GAlaxy S22, el Galaxy Z Fold 4 o el Flip 4 serán los que tengan prioridad.

Samsung corre

Permitiría a los usuarios a pie con dispositivos compatibles instalar la actualización e iniciar a probarla con anticipadamente a de lo que ocurrio con Android 12.

El primer avance de la versión actual de Android llegó en beta para los dispositivos Samsung a finales julio pasado, pero fue hasta septiembre cuando estuvo disponible de manera extensiva. Fue en noviembre pasado cuando la versión estable se adoptó de manera completa.

Samsung está desarrollando One UI 4.1.1 para sus próximos teléfonos plegables, al mismo tiempo que trabaja en One UI 5.0.

Mientras que Samsung está pensando en ONE UI 4.1.1 de manera exclusiva para algunos dispositivos, todo parece ir en el sentido de que One UI 5.0 tendrá mayor apertura. De cualquier manera, sin contar las versiones beta, One UI 4.1.1 llegará primero.