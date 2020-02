Samsung explicó por qué los celulares Galaxy recibieron una notificación "1"

El extraño mensaje apareció en dispositivos involucrados que tienen instalada la función Find My Mobile, los cuales recibieron la extraña notificación a la medianoche del miércoles.

La compañía de Samsung no tardo en disculparse ante el accidente el mensaje accidental enviado a miles de teléfonos. Despertando la furia de algunos usuarios que de inmediato se quejaron en redes sociales tras recibir tan extraño e inesperado mensaje, lo cual les hizo temer de algún posible hackeo.

Samsung en su disculpa explica que dicha alerta se había enviado involuntariamente a un número limitado de dispositivos y que todo era parte de una prueba interna, la cual aseguran no causa ningún daño a los dispositivos que lo recibieron.

El Modelo Galaxy que funciona con la versión O de Android o superiores fueron los que recibieron la notificación, incluyendo los más recientes de la serie Galaxy S, el nuevo Z-Flip y algunas tabletas de la misma marca.

El mensaje no tenía algún valor en particular a excepción del número “1” y no sucedía nada al tocarla.