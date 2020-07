Samsung estudia dejar de incluir cargadores en las cajas de sus móviles

En las últimas semanas, diversas fuentes han asegurado que los iPhone 12 serán los primeros smartphones de Apple que no incorporen un cargador en la caja del producto. La decisión, que aún no ha sido confirmada por Apple, ha levantado una importante polémica en torno a la compañía de la manzana. No obstante, parece que Apple podría no ser la única en dar un paso en esta dirección. Según medios surcoreanos, Samsung también estaría estudiando un movimiento similar de cara a sus futuros productos.

La fuente, el diario coreano ETNews, señala que una de las razones detrás de este movimiento serían los costes. La llegada de la conectividad 5G, así como de otras tecnologías, continuarán encareciendo los smartphones de Samsung durante los próximos meses. La retirada del cargador ayudaría a compensar el balance, indica Hipertextual.

Samsung y Apple arrastrarían a todo el sector

La retirada de los cargadores de las cajas de los productos también ayudará a reducir el volumen de desechos electrónicos causados cada año. En una entrevista con The Verge, el CEO de Anker, una de las empresas más conocidas en el sector de los accesorios, aseguró que, cada año, se producen 300.000 toneladas de residuos electrónicos debido a estos cargadores.

Si dos de los mayores fabricantes de smartphones del mundo (Samsung y Apple) deciden retirar los cargadores de las cajas de sus móviles, arrastrarán con ellos a toda la industria. El movimiento puede causar conmoción entre los consumidores, habituados a que este tipo de accesorios se incorporen en la caja. No obstante, con el puerto USB-C como estándar en la industria y, sobre todo, con la progresiva expansión de las tecnologías de carga inalámbrica (Qi), la transición hacia el nuevo paradigma sería mucho más sencilla.

Este paso, no obstante, trae consigo un riesgo: la fiabilidad de los cargadores. Entregando un adaptador de corriente junto al teléfono, los fabricantes se aseguran de que sus clientes utilizan accesorios apropiados para el producto. De lo contrario, es posible que los smartphones acaben siendo recargados con adaptadores poco fiables que, a largo plazo, pueden llegar a causar daños sobre el terminal. Samsung, Apple y el resto de fabricantes que decidan dar el paso de eliminar los cargadores de las cajas, tendrán que considerar este problema.