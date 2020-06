SNK lanzará 3 juegos de Metal Slug en 2020

Han pasado años desde que SNK lanzo un nuevo Metal Slug, aunque la franquicia ha envejecido de buena manera y se ha sabido adaptar en dispositivos móviles. Los fans añoran más de este clásico run and gun, por fortuna este 2020 llegarán 3 títulos de Metal Slug.

SNK Interactive ha escuchado a los fans y ha revelado información sobre el futuro de la saga. Actualmente se encuentra desarrollando un título para iOS y Android.

Aunque no se reveló mucho sobre el trabajo de Tencent Timi Studio, SNK interactive mencionó que los tres proyectos estarán disponibles en algún punto de 2020. El título para dispositivos móviles de la división coreana ya tiene un 80% de su desarrollo completado y será un “juego de cartas en 2D de desplazamiento horizontal” que debutará en móviles con iOS o Android. El enfoque de esta experiencia es el público dentro de los 10 y 20 años de edad.

Si esto no te convenció, no te preocupes, porque el segundo título de SNK Interactive será una experiencia clásica de Metal Slug, es decir, el proyecto para consolas será del género shooter run and gun de desplazamiento horizontal, justo como las entregas pasadas de la serie. La compañía también reveló que están trabajando en este juego con personas entre 30 y 40 años en mente.

SNK tiene planes para continuar expandiendo de IP actuales y “desarrollar más de 1 juego cada año”. De momento no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de estos títulos, pero se espera y vean la luz en un momento de 2020.