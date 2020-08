Rocksteady responde nuevamente a las acusaciones de sexismo

Rocksteady Studios ha emitido una tercera declaración en respuesta al informe de esta semana en The Guardian sobre una carta de 2018 de algunas de sus empleadas que detalla el acoso sexual y el comportamiento inapropiado en la empresa.

Here is our statement: pic.twitter.com/ssyzNWfyhB — Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) August 21, 2020

Al igual que en la respuesta inicial del estudio y una declaración de seguimiento publicada en nombre de siete de los ocho signatarios de la carta de 2018 que todavía trabajan en Rocksteady, el estudio se defendió contra las sugerencias de irregularidades.

"En respuesta a la comunicación inicial, nos reunimos con todo nuestro personal femenino, escuchamos y tratamos los problemas planteados", dijo hoy Rocksteady en su cuenta de Twitter. "Todas las quejas formales se investigaron a fondo, se abordaron de manera apropiada y se tomaron varias medidas serias en respuesta a los problemas que surgieron, incluida la disciplina o el despido del personal".

El estudio dice que desde entonces ha comenzado a pedir a todas las mujeres en el estudio su opinión sobre la representación de los personajes en sus juegos, y ha "empleado a especialistas para ayudar a mejorar aún más la equidad y la representación en Rocksteady".

"Queremos saber si hay problemas que no se han planteado a través de nuestros canales normales, para poder abordarlos. Como tal, hemos contratado los servicios de un tercero independiente para hablar confidencialmente con todos los empleados de Rocksteady que deseen También nos comunicaremos con todas las ex empleadas que se fueron en los últimos dos años para pedirles que hablen con los entrevistadores.

"En este momento, estamos tan apasionados como siempre por la creación de una cultura inclusiva y estamos escuchando con atención. Estamos decididos a defender a nuestro personal y mantenernos firmes contra cualquier comportamiento inaceptable".

Después de que se publicó el artículo de The Guardian, la ex guionista senior de Rocksteady, Kim MacAskill, publicó un vídeo de YouTube en el que dijo que la gerencia de Rocksteady y Recursos Humanos la habían disuadido de escribir la carta original de 2018 en primer lugar.

"En ese tiempo, RR.HH. intentó detenerme al menos dos veces", dijo MacAskill. "E hice que miembros de la alta gerencia me llevaran a un lado no solo para decirme que dejara lo que estaba haciendo, sino para decirme que continuar haciéndolo podría poner en peligro mi posición dentro de la empresa. Y no solo eso, sino que incluso poner en peligro mi posición de ser contratado por otras empresas en el futuro porque podría ser visto como un alborotador ".

MacAskill dijo que cree que la compañía la despidió el año siguiente debido a la carta, diciendo: "[Ellos] claramente me dijeron que ya no podían pagarme y me reemplazaron con un escritor en un mes. Todos sabían lo que había sucedido y Creo que disuadió a las mujeres de presentarse ".

Un representante de Warner Bros. Interactive Entertainment, matriz de Rocksteady, aún no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios sobre las acusaciones de MacAskill.