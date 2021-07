Richard Branson de Virgin Galactic quiere adelantarse a Jeff Bezos y ser el primer multimillonario en el espacio

WASHINGTON.- El empresario británico Richard Branson anunció este jueves su intención de viajar al espacio el próximo 11 de julio a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic, adelantándose así a los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programado su viaje para el día 20.

De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada.

Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic", dijo en Twitter el empresario británico.