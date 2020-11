Reviven el juego ‘Castlevania: Symphony of the Night’

Fue en 1997 cuando Kogi Igarashi junto a Konami creó una de las grandes joyas en la historia de los videojuegos: ‘Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku’, mejor conocido en América como ‘Castlevania: Symphony of the Night’.

Este juego fue lanzado originalmente para PlayStation y el SEGA Saturn, revolucionando la manera en la que se harían los siguientes juegos de ‘Castlevania’ e impulsando el término “metroidvania” como un género de la industria. Ahora mismo podemos revivir este clásico por tan solo 5 pesos, promoción que terminará el 2 de diciembre.

Este título ya ha tenido algunos lanzamientos en otras plataformas y fue en marzo de este año cuando Konami decidió lanzarlo por primera vez para dispositivos móviles, llegando a la Google Play Store y a la App Store de Apple con un precio oficial de 75 pesos. La versión que utilizaron para esta adaptación fue la actualización que venía en ‘Castlevania: Dracula X Chronicles’ para PSP.

Además de contar con algunos detalles diferentes a la versión original, esta tiene controles táctiles y un diseño de interfaz para no estorbar lo que vemos en pantalla. Sabemos que esta no es la manera óptima de jugar, así que nos alegra saber que también se le puede conectar un control vía bluetooth para disfrutar del título, publica xataka.

Esta versión además la podemos disfrutar completa con textos en español, además de que también los idiomas inglés, japonés, alemán, francés e italiano están disponibles. El agregado más destacado es una nueva opción para continuar en el momento donde te derrotaron y así no regresar hasta el último punto de guardado.

Si bien hay otras adaptaciones de este título para plataformas como Xbox 360 y PlayStation 4, esta puede ser una gran opción para quienes juegan en sus smartphones.