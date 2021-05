Revive China al 'Vocho' en forma de auto eléctrico

En el Salón del Automóvil de Shanghái, la marca Ora reveló su vehículo eléctrico Punk Cat, el cual tiene un enorme parecido con el mítico "Vocho", o Beetle de Volkswagen.

Volkswagen dejó de fabrica el Beetle en 2019, y hasta el momento no fue anunciada por su parte la reanudación de su fabricación, aunque sea más moderna.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ora, filial del gigante Great Wall Motors, aparentemente se inspiró en la idea del diseño, tanto el redondeado cofre como sus faros circulares, publica Puente Libre.

Incluso el interior recuerda claramente al del Beetle, ya que el volante parece un clon algo modernizado del utilizado por Volkswagen. Pero, el aspecto general del habitáculo está actualizado y el equipamiento interior también es más sofisticado, lo que obviamente marca distancias con el de aquel entrañable Escarabajo alemán tan popular.

Entre los principales elementos propios y diferenciadores del nuevo eléctrico de Ora se encuentra la gran pantalla del sistema de infoentretenimiento y las salidas de aire con diseño de tipo turbina.

No obstante, más allá de mostrar al mundo el Punk Cat y de comunicar su movilidad eléctrica, la marca asiática no informó acerca de cuáles serán sus especificaciones técnicas. Por lo tanto, aún no sabemos cómo será su motor ni qué niveles de autonomía podrán ofrecer sus baterías.