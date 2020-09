Revisa si estas cosas le ocurren a tu iPhone, puede estar en riesgo

Los ataques de hackers a dispositivos móviles son más comunes de los que la gente cree, por eso cada año las empresas hacen actualizaciones en ese aspecto reforzando sus sistemas operativos.

En el caso de iPhone, el ID es la clave para acceder a todos tus archivos en el dispositivo móvil. Si una persona lo tiene sin tu autorización, entonces puedes ser víctima de un ataque donde violenten con tu privacidad.

Si ocurren estás cosas en tu dispositivo debes encender las alarmas.

Signos de un iPhone en riesgo

Desde el blog de ayuda de Apple se señala los siguientes casos que pueden ocurrir para iniciar una sospecha sobre el manejo de tu ID:

Has recibido una notificación o correo electrónico para informarte de que se ha iniciado sesión con tu ID de Apple en un dispositivo que no reconoces o al que no te has conectado recientemente (por ejemplo: “Se ha utilizado tu ID de Apple para iniciar sesión en iCloud o en un PC con Windows”).

Has recibido un correo electrónico de confirmación de Apple para informarte de que se ha cambiado la contraseña de tu ID de Apple o de que se ha actualizado la información de tu cuenta, pero no recuerdas haber hecho esos cambios.

Alguien ha bloqueado o ha puesto tu dispositivo en modo Perdido.

Ves mensajes que no has enviado o ítems que no has borrado.

Ves cargos o avisos de compras que no has realizado. Obtén información acerca de qué hacer si ves un cargo desconocido del iTunes Store o el App Store en el extracto de tu tarjeta de crédito o de débito.

Tu contraseña ya no funciona, se ha modificado o está bloqueada.

No reconoces algunos de los datos de tu cuenta.

¿Qué hacer si cumplo con uno de los casos?

Para retomar el control del ID de tu smartphone debes hacer el siguiente paso a paso:

Inicia sesión en la página de la cuenta del ID de Apple. Si no puedes iniciar sesión o te aparece un mensaje que indica que la cuenta está bloqueada cuando intentas iniciar sesión, intenta restablecer o desbloquear la cuenta.

Cambia la contraseña de tu ID de Apple y elige una contraseña fuerte.

Revisa toda la información personal y de seguridad de tu cuenta. Actualiza la información que no sea correcta o que no reconozcas, incluyendo:

Tu nombre.

La dirección de correo electrónico principal de tu ID de Apple.* Si necesitas cambiar tu dirección de correo electrónico, actualiza las funciones y servicios que utilizas con tu ID de Apple para que todos usen tu ID de Apple actualizado, indica Fayer Wayer.

Todas las direcciones de correo electrónico alternativas y de rescate, y números de teléfono.

Los dispositivos que están asociados a tu ID de Apple, si ya has configurado la autenticación de doble factor.

Preguntas y respuestas de seguridad. Si crees que pueden ser fáciles de adivinar, deberías cambiar tus preguntas de seguridad.

"Habla con tu proveedor de correo electrónico para asegurarte de que tienes el control de todas las direcciones de correo electrónico asociadas con tu ID de Apple. Si no controlas las direcciones de correo electrónico asociadas con tu ID de Apple, debes cambiar la contraseña del correo electrónico o utilizar una dirección de correo electrónico distinta", indica la compañía estadounidense.

Configura la autenticación de doble factor para tu ID de Apple. Esta prestación de seguridad adicional está diseñada para impedir que nadie más que tú pueda acceder a tu cuenta, incluso aunque conozca tu contraseña.