Revelará los primeros juegos del Xbox serie X

La compañía Microsoft ha mostrado algunas imágenes pre-renderizadas de los próximos juegos de Xbox Series X como Senua's Saga: Hellblade II ,incluso enfrentó la próxima consola con la Xbox One X para mostrar la gran diferencia que la SSD de la Serie X hace en los tiempos de carga, aunque esta demostración utilizó títulos de la generación actual.

Los jugadores finalmente tendrán una idea precisa de lo que vendrá la próxima semana, cuando Microsoft muestre un juego en tiempo real en la nueva máquina en su evento Inside Xbox. No hay muchos detalles sobre qué juegos estarán en exhibición, aunque los desarrollos recientes apuntan a un nuevo título de Forza como una posibilidad, y Ubisoft Nordic anunció a través de un tweet que el primeroAssassin's Creed: el avance del juego Valhalla se estrenará durante el evento. Inside Xbox se transmitirá el 7 de mayo a las 11 a.m. ET, publica atomix.

Microsoft parece estar muy por delante de Sony cuando se trata de generar publicidad en torno a la próxima generación de consolas. Los jugadores tienen todos los detalles de hardware sobre la Serie X de Xbox y saben cómo se verán el sistema y su controlador.

Incluso algunos accesorios de terceros ya se han anunciado. Sony, por otro lado, ha revelado las especificaciones de la PS5, el controlador y el logotipo, pero los fanáticos aún no saben cómo se verá la consola o qué tan bien funcionarán los juegos.