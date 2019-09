Revelan tráiler oficial de ‘Re: Mind’ de ‘Kingdom Hearts III’

Desde hace un tiempo que ‘Kingdom Hearts III’ está a la espera de su primer DLC, una pieza de contenido titulada como ‘Re: Mind’, la cual será una secuela directa de la historia del título y como su lanzamiento está pautado para finales de este mismo año, Square Enix decidió sorprendernos en el Tokyo Game Show con la presentación de un tráiler de su contenido.

Es así como Square Enix nos deja los primeros detalles que nos esperan en ‘Kingdom Hearts Re: Mind’, luego de un adelanto inicial presentado hace un par de meses, donde dejó más preguntas que respuestas para los jugadores y en esta ocasión, se encargará de responder todos los misterios de dicha actualización.

‘Re: Mind’ se presenta como un nuevo capítulo en la historia de ‘Kingdom Hearts’, donde los jugadores contarán con un “reino familia”, batallas épicas contra jefes donde podrán cambiar de personajes y dos episodios donde los fanáticos aprenderán sobre los misterios detrás de la Organización XIII.

También se confirmó que los jugadores podrán obtener Keyblades adiciones con una actualización de ‘Kingdom Hearts III’, además de una gran variedad de contenido de ‘Re: Mind’, como escenarios, capítulos de la historia —con sus respectivas voces en inglés–y muchas más sorpresas que se revelarán de cara a su lanzamiento.

Recordemos que hablamos de uno de los títulos más esperados de la última década y uno de los juegos más vendidos de lo que va del año. Sin embargo, este no logró cumplir con las expectativas de los más fanáticos y aunque recibió críticas positivas en su mayoría, muchos se quejaban que no era lo que esperaban para el final de esta icónica franquicia.

De hecho, esta última entrega que tendría que acabar por todo lo alto, prescindió de personajes de ‘Final Fantasy’ y brindó un final lejos de lo esperado para los jugadores, algo que Square Enix espera solucionar con el lanzamiento del DLC ‘Re: Mind’, cuyo objetivo será enderezar un poco las cosas en esta icónica franquicia.

No olvidemos que ‘Kingdom Hearts III’ ya está disponible para todos los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One, quienes muy pronto podrán disfrutar de ‘Re: Mind’, su primer contenido descargable que llegará a finales de este año, cuyo primer tráiler podrás encontrarlo a continuación, con información de Player One.