Reparación automática de inicio de Windows: ¿cómo solucionarlo?

Para arrancar, el sistema operativo de Windows debe verificar que todo esté en orden, en caso de no estarlo entra en juego la reparación automática. Pero ¿Qué pasa cuando este sistema genera un bucle de reparación y reinicio infinito? ¡Aquí te lo contamos!

¿Qué es el error de reparación automática de inicio de Windows?

Al encender nuestro ordenador, el sistema operativo Windows analiza todo el sistema para garantizar que este pueda arrancar de forma adecuada. Muchas veces, el sistema detecta algún error o falla por lo que busca repararlo con su sistema de reparación automática.

La mayoría de las veces, esto pasa rápido y desapercibido, pero otras más, el error es tal que ni el mismo sistema de reparación de Windows puede corregirlo. Esto hace que se genere un bucle de reparación-reinicio que impedirá que uses tu ordenador, ya que no saldrá de este ciclo.

¿Por qué sucede el error de reparación automática de inicio?

Hay muchos motivos por los cuales puede aparecer el error de reparación automática de inicio en Windows. Generalmente esto se da cuando el error no se puede solucionar de forma automática lo que hace que Windows intente una y otra vez solucionarlo.

Al no poder solucionarlo, Windows intentará hacerlo otra vez, reiniciará el equipo y como este error no se solucionó, volverá a intentarlo. Así es como se forma el ciclo siendo que el error generalmente se encuentra en los archivos de arranque de Windows.



¿Cómo eliminar el bucle de reparación?

Para eliminar el bucle de reparación, primero debes de forzar el apagado de tu equipo presionando el botón de encendido o desconectándolo. Después, debes presionar de forma continua la tecla F11 para así acceder al menú de Solucionar problemas.

Dentro del menú Solucionar problemas debes de hacer clic en opciones avanzadas y después en símbolos de sistema (Si no sabes qué es símbolo de sistemas, aquí puedes averiguarlo) y teclear el siguiente comando: bcdedit / set {default} recoveryenabled no. Dicho comando ayudará a deshabilitar el reinicio automático lo que permitirá que el ordenador no caiga en ese bucle.

Después de ingresar el comando, debes reiniciar el sistema para así comprobar si el problema fue resuelto. En teoría, deberías de poder ingresar sin problemas siempre y cuando el sistema operativo es estable pues si presenta un fallo catastrófico, este no podrá iniciar con normalidad.

Una vez dentro, busca el error que causó que iniciará la reparación automática de inicio, ya que esta solución solo es parcial, no definitiva. Solo atendiendo las causas de este fallo podrás eliminar el riesgo de que el sistema operativo no arranque o presente algún error.

¿Cómo se solucionan los problemas de arranque de Windows?

Existen diferentes formas de solucionar estos problemas, una de las más comunes es la de reparar el error que lo causó. Otra forma de hacerlo es restaurando los archivos de arranque lo cual se puede realizar desde un disco de arranque de Windows usando otro equipo.

Los casos más severos de daños en el sistema operativo suelen requerir una restauración completa del equipo para instalar una nueva versión de Windows. La solución dependerá de dos factores, el tipo de error y la magnitud del daño pues no actualizar tu equipo no genera la misma afectación que un virus.

¿Cómo proteger mi equipo de virus que dañan el arranque de Windows?

Para evitar que un virus dañe el sistema de arranque puedes hacer uso de distintas herramientas. Colocar un antivirus es una de las más importantes. También recomendamos usar un software VPN para evitar la incursión de hackers. Analizar cada archivo y realizar revisiones periódicamente es muy importante. Además, en caso de fallas, lo ideal es acudir con un especialista.

De esta forma, evitarás que cualquier malware o error pueda provocar un daño en el sistema de arranque. Así podrás decirle adiós a lo fastidioso que es quedarse sin tu PC.