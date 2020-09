Remake del Prince of Persia podría presentarse en el Ubisoft Forward

Hace algunas semanas comenzó a tomar fuerza el rumor que Ubisoft se encontraba desarrollando una remake de la franquicia del Prince of Persia. Este se originó cuando una cadena subió por error la ficha del juego, indicando que llegaría en noviembre a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Parece ser que esto se anunciaría en los próximos días, exactamente el 10 de septiembre, fecha en que la desarrolladora realizará el Ubisoft Forward, evento donde presentan los avances de los proyectos en los que se encuentran trabajando.

El título, que sería una adaptación de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, significaría el retorno de la saga luego de más de 10 años. El encargado de darle más fuerza al rumor fue Jason Schreier, actual periodista de Bloomberg con pasado en el medio especializado Kotaku, al dar a entender que esta cadena centroamericana arruinó la sorpresa de Ubisoft. No obstante, este no se quedó ahí y a través de su podcast, reveló que la presentación del mismo sería en el contexto del Ubisoft Forward.

Más allá de las palabras de Schreier, muchos rumores indican que el estudio se encontraría trabajando en la remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, título que se lanzó orginalmente en 2003 para PlayStation 2 y Xbox. Pese a que todo indica que como anunció la cadena, llegaría a finales de año, este podría tener una demora y llegar a mediados de 2021, indica Infobae.

No obstante, habrá que esperar al Ubisoft Software, donde la compañía presentará todas sus novedades. El evento, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre a las 16 horas en Argentina, sustituirá a la conferencia que se suele realizar en la ciudad de Los Ángeles. Este comenzará con una previa que servirá para brindar noticias de títulos como Brawlhall y Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Roller Champions, For Honor, The Division 2 y entre otros.

Los platos fuertes de la jornada pasarán por Watch Dogs: Legion, uno de los emblemas del estudio, y el renombrado Immortals: Fenyx Rising, que anteriormente se conocía como Gods & Monsters, que ya fue presentado en la E3 del 2019. Vale señalar que se trata de un juego basado en la mitología griega y que será desarrollado por el mismo equipo que realizó Assassin’s Creed Odyssey.

Los que también tendrán novedades serán Rainbow Six Quarentine e Hyper Scape, el flamante juego gratuito que hacepoco se analizó en Infobae. Los que si parece quedarán fuera del evento son las extiosas franquicias de Far Cry y la de Assasin´s Creed, de las que por el momento no se presentaría nada. Mismo caso podría suceder con el desaparecido Skull & Bones, del cual poco se conoce hasta la fecha. A su vez, se sabe que la jornada cerrará con la presentación de un avance extendido de dos títulos que aún no fueron presenciados.

No obstante, quienes sigan en directo el evento podrán disfrutar de las recompensas que regalará Ubisoft. Cabe remarcar que en la edición anterior se regaló Watch Dogs 2 e items para utilizar dentro de sus videojuegos. Por lo tanto, es una cita más que interesante que además permitirá sumar algún título al catálogo de Uplay, plataforma que hasta el 7 de septiembre permite descargar de forma gratuita The Division.

Por lo pronto queda esperar al 10 de septiembre para disfrutar uno de los eventos que más repercutirá en las próximas semanas en el mundo del gaming.